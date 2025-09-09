₹810 का खाना ₹1,473 में, सोशल मीडिया पर क्यों मचा है बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?
₹810 का खाना ₹1,473 में, सोशल मीडिया पर क्यों मचा है बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?

स्विगी पर एक ग्राहक ने बड़ा आरोप लगाया है. एक ग्राहक का दावा है कि उनके साथ गलत हुआ है. उन्होंने पूछा है कि क्या यही सर्विस की असली कीमत है?

Sep 09, 2025
₹810 का खाना ₹1,473 में, सोशल मीडिया पर क्यों मचा है बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?

Swiggy Overcharging Issue: स्विगी पर एक ग्राहक ने बड़ा आरोप लगाया है. एक ग्राहक का दावा है कि उनके साथ गलत हुआ है. उन्होंने पूछा है कि क्या यही सर्विस की असली कीमत है? यूजर ने बताया है कि 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट का खाना (Restaurant food) ऐप पर लगभग डबल दाम में मिल रहा है. 

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल 

सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो गई और इसे 2.1 मिलियन से ज्यादा इम्प्रेशन मिले हैं.  कोयम्बटूर के एक रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू कर दी जब उन्होंने दावा किया कि स्विगी से ऑर्डर किया गया खाना, दो किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट से सीधे खरीदने की तुलना में लगभग 81 प्रतिशत महंगा है.

 

 663 रुपये का फर्क!

शल मीडिया X पर एक ग्राहक सुंदर (@SunderjiJB) ने रेस्टोरेंट और स्विगी दोनों के बिल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि हे @Swiggy, 2 किलोमीटर दूर के उसी रेस्टोरेंट से वही खाना ऐप पर 81% महंगा क्यों है? क्या ये सर्विस की कीमत है? उन्होंने बताया कि ऐप पर उन्हें इस खाने के लिए ₹1,473 चुकाने पड़े हैं, जबकि रेस्टोरेंट में सीधे जाकर वही खाना केवल ₹810 में मिल रहा था. घर तक खाना मंगाने के लिए मुझे 663 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं.

 

स्विगी ने दिया स्पष्टीकरण

स्विगी का इस मामले में कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर मेनू की कीमत संबंधित रेस्टोरेंट तय करते हैं. स्विगी केयर्स के एक प्रतिनिधि ने कहा था, 'हम अपनी सर्विस में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.कीमतें ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग हो सकती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह रेस्टोरेंट का निर्णय होता है.'

 

प्लेटफॉर्म फीस में लगातार बढ़ोतरी

ये  शिकायत ऐसे समय में आई है जब त्योहारों के मौसम में डिमांड को देखते हुए स्विगी और जोमैटो दोनों ने एक बार फिर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दिया है. बेंगलुरु स्थित स्विगी ने पिछले तीन हफ्तों में तीन बार अपनी फीस बढ़ाई है, जो अब GST सहित प्रति ऑर्डर 15 रुपये हो गया है. गुरुग्राम स्थित जोमैटो ने GST के बिना प्रति ऑर्डर 12 रुपये करते हुए अपने फीस में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

 

