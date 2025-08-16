Swiggy ने प्‍लेटफॉर्म फी में क‍िया इजाफा, बढ़ाकर 14 रुपये क‍िया चार्ज? कब कम करेगी कंपनी
Swiggy ने प्‍लेटफॉर्म फी में क‍िया इजाफा, बढ़ाकर 14 रुपये क‍िया चार्ज? कब कम करेगी कंपनी

Zomato Charge: जोमैटो ने इसे फॉलो करते हुए आखिरी बार अक्टूबर 2024 में चार्ज में बदलाव किया था. आप एक बार में 500 से 600 रुपये का खाना ऑर्डर करते हैं तो यह चार्ज काफी कम लगता है. लेक‍िन कंपनियों इसके जर‍िये अपना प्रॉफ‍िट बढ़ा रही हैं. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:05 PM IST
Swiggy ने प्‍लेटफॉर्म फी में क‍िया इजाफा, बढ़ाकर 14 रुपये क‍िया चार्ज? कब कम करेगी कंपनी

Swiggy Platform Fee: अगर आप भी अक्‍सर फूड ड‍िलीवरी प्‍लेटफॉर्म स्‍व‍िगी (Swiggy) से खाना ऑर्डर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने और डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी ने फेस्‍ट‍िव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस को 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर द‍िया है. कंपनी की तरफ ये यह बदलाव 15 अगस्‍त के मौके पर कुछ एर‍िया में ऑर्डर की ड‍िमांड जबरदस्‍त तरीके से बढ़ने के कारण क‍िया गया. आपको बता दें प्लेटफॉर्म चार्ज वह फीस होती है जो स्‍व‍िगी, जोमैटो या उबर (Swiggy, Zomato or Uber) की तरफ से अपने प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने और उसे मेंटेन करने के लि‍ए हर ऑर्डर पर लगाया जाता है.

दो साल में चार्ज 600% तक बढ़ा

ईटी की र‍िपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त वाले द‍िन कुछ एर‍िया में ऑर्डर की ड‍िमांड तेजी से बढ़ी, इस कारण कंपनी की तरफ से प्‍लेटफॉर्म फी में दो रुपये का इजाफा क‍िया गया. बताया जा रहा है क‍ि जब ऑर्डर में गि‍रावट आएगी तो इसे घटा दिया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी पर ली जाने वाली प्लेटफॉर्म फीस में जीएसटी भी शामिल होती है. एक और र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि प‍िछले करीब दो साल में यह चार्ज 600% तक बढ़ गया है.

जोमैटो पर प्लेटफॉर्म फीस 10 रुपये
दूसरी तरफ जोमैटो स्‍व‍िगी से काफी कम 10 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस लेता है, इसमें जीएसटी शामिल नहीं होता. स्विगी ने सबसे पहले अप्रैल 2023 में 2 से इस तरह का चार्ज लेना शुरू क‍िया गया था. इसके बाद यह चार्ज धीरे-धीरे बढ़ाकर 12 (जीएसटी से पहले) कर दिया गया है. इससे कंपनी अपनी कमाई को बढ़ा सकेगी. जोमैटो ने भी इसी रास्‍ते पर चलते हुए आखिरी बार अक्टूबर 2024 में अपने चार्ज में बदलाव किया गया था. अगर आप एक बार में 500 से 600 रुपये का खाना ऑर्डर करते हैं तो यह चार्ज काफी कम लगता है. लेक‍िन कंपनियों इसके जर‍िये अपना प्रॉफ‍िट बढ़ा रही हैं.

इंस्‍टामार्ट पर बढ़ते निवेश के कारण स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है. अप्रैल-जून तिमाही में स्विगी को 1,197 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है. इस बीच फूड डिलीवरी सेग्‍मेंट में नया कॉम्‍पटीशन शुरू हो गया है. टैक्सी सर्व‍िस कंपनी रैपिडो ने खुद का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ‘ओनली’ (Ownly) लॉन्च कर द‍िया है. यह अभी बेंगलुरु के कुछ इलाकों जैसे कोरमंगला, एचएसआर लेआउट और बीटीएम लेआउट में काम कर रहा है. ‘ओनली’ स्टोरेंट पार्टनर्स से 8% से 15% तक कम कमीशन लेता है! बड़ी कंपन‍ियों की तरफ से 16% से 30% तक कमीशन ल‍िया जाता है.

FAQ
सवाल: फूड ड‍िलीवरी ऐप स्‍व‍िगी ने प्‍लेटफॉर्म फी को बढ़ाकर क‍ितने रुपये कर द‍िया?
जवाब: फूड ड‍िलीवरी ऐप स्‍व‍िगी ने 15 अगस्‍त के मौके पर प्‍लेटफॉर्म फी को बढ़ाकर 14 रुपये कर द‍िया. यह चार्ज पहले 12 रुपये था.

सवाल: जोमैटो अपने ग्राहकों से क‍ितनी प्‍लेटफॉर्म फी वसूल करता है?
जवाब: जोमैटो की प्‍लेटफॉर्म फी स्‍व‍िगी के मुकाबले काफी कम है. जोमैटो अपने ग्राहकों से 10 रुपये प्‍लेटफॉर्म फी लेता है.

Kriyanshu Saraswat



Swiggy

