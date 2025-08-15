Swiggy ने दिया झटका: फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन खाना मंगवाना पड़ेगा महंगा, बढ़ गई ग्राहकों की टेंशन!

फेस्टिव सीजन शुरू होते ही फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) ने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दे दिया है. अब ऑनलाइन खाना मंगवाने के लिए आपको पहले से ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस चुकानी होगी. कंपनी ने हर फूड डिलीवरी ऑर्डर पर लगने वाली प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दी है. भले ही यह बढ़ोतरी सुनने में मामूली लगे, लेकिन करोड़ों ऑर्डर डिलीवर करने वाली कंपनी के लिए यह मुनाफे में भारी इजाफा करने वाला कदम है.

स्विगी ने अप्रैल 2023 में प्लेटफॉर्म फीस की शुरुआत की थी, जो उस समय केवल 2 रुपये थी. तब से कंपनी इसे कई बार बढ़ा चुकी है और अब यह 14 रुपये पर पहुंच गई है. कंपनी का कहना है कि बढ़ती लागत और बेहतर सेवाओं के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन यूजर्स इसे अपनी जेब पर सीधा बोझ मान रहे हैं. फेस्टिव सीजन में ऑर्डर वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है और यही समय है जब स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. प्लेटफॉर्म फीस की यह बढ़ोतरी उसी रणनीति का हिस्सा है.

कितनी होगी एक्स्ट्रा कमाई?

स्विगी हर दिन 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करती है. मौजूदा स्तर पर प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपये की बढ़ोतरी से कंपनी को हर दिन लगभग 2.8 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा कमाई होगी. इसका मतलब है कि एक तिमाही में लगभग 8.4 करोड़ रुपये और सालभर में 33.6 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस से आएगा.

घाटा बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में बंपर ग्रोथ

अप्रैल-जून 2025 तिमाही में स्विगी को 1197 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के 611 करोड़ रुपये के घाटे से 96% ज्यादा है. हालांकि, कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 54% बढ़कर 4961 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. खर्च भी बढ़कर 6244 करोड़ रुपये हो गए, जो एक साल पहले 3908 करोड़ रुपये थे. फूड डिलीवरी बिजनेस की ग्रोथ 19%, जबकि क्विक कॉमर्स बिजनेस की ग्रोथ 108% दर्ज की गई. प्लेटफॉर्म की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 45% बढ़कर 14,797 करोड़ रुपये हो गई.

क्या फेस्टिव सीजन के बाद घटेगी फीस?

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्विगी फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद प्लेटफॉर्म फीस को फिर से 12 रुपये कर देगी या यह बढ़ी हुई दर स्थायी हो जाएगी. फिलहाल, बढ़ी हुई फीस ने फेस्टिव के मौसम में यूजर्स की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है.