/स्विगी इंस्टामार्ट की कमान अब नंदिता सिन्हा के हाथों में, 3 अगस्त से संभालेंगी CEO का पद

वहीं, नंदिता सिन्हा ने कहा कि वह लंबे समय से इंस्टामार्ट के कामकाज और उसकी ग्राहक-प्रथम संस्कृति की प्रशंसक रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत में रोजमर्रा की खरीदारी के तरीके को बदलने में इंस्टामार्ट की अहम भूमिका है और वह कंपनी के अगले विकास चरण का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं. बता दें कि अमितेश कुमार झा ने संगठन से बाहर नए अवसरों की तलाश के लिए इस्तीफा दिया है. स्विगी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, वह तत्काल प्रभाव से सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल (SMP) नहीं रहेंगे, जबकि नंदिता सिन्हा 3 अगस्त से इस श्रेणी में शामिल होंगी.