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स्विगी इंस्टामार्ट की कमान अब नंदिता सिन्हा के हाथों में, 3 अगस्त से संभालेंगी CEO का पद

नंदिता सिन्हा ने फैशन, ई-कॉमर्स और एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्र में भारत की कई अग्रणी उपभोक्ता कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:05 PM IST
स्विगी इंस्टामार्ट की कमान अब नंदिता सिन्हा के हाथों में, 3 अगस्त से संभालेंगी CEO का पद
Image Credit: Social media/linkedin

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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