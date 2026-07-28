/स्विगी इंस्टामार्ट की कमान अब नंदिता सिन्हा के हाथों में, 3 अगस्त से संभालेंगी CEO का पद

Who Is Nandita Sinha : स्विगी (Swiggy) के स्वामित्व वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट (Instamart) ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नंदिता सिन्हा की नियुक्ति की है. वो 3 अगस्त से इस पद का कार्यभार संभालेंगी. नंदिता सिन्हा, अमितेश कुमार झा की जगह लेंगी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
नंदिता सिन्हा इससे पहले Myntra की CEO थीं. उनके पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने फैशन, ई-कॉमर्स और FMCG सेक्टर में कई बड़ी कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. उन्होंने Myntra, फ्लिपकार्ट, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है.
इंस्टामार्ट में वो कंपनी के डेवलपमेंट के अगले चरण का नेतृत्व करेंगी. कंपनी ने ये भी कहा कि वो इंस्टामार्ट की ऑपरेशनल एक्सीलेंस को और मजबूत करेंगी और भारत के तेजी से विकसित हो रहे क्विक कॉमर्स बाजार में प्लेटफॉर्म की स्थिति को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
वो आईआईटी (BHU) और FMS दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं. Myntra में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी को भारत का सबसे बड़ा फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही 2024 में कंपनी ने EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने के बाद भी लगातार अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई.
स्विगी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO श्रीहर्षा मजेटी ने नंदिता सिन्हा का स्वागत करते हुए कहा कि वह भारत की सबसे सफल कंज्यूमर इंटरनेट लीडर्स में से एक हैं और उनके अनुभव, ग्राहक-केंद्रित सोच तथा मजबूत नेतृत्व से इंस्टामार्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
वहीं, नंदिता सिन्हा ने कहा कि वह लंबे समय से इंस्टामार्ट के कामकाज और उसकी ग्राहक-प्रथम संस्कृति की प्रशंसक रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत में रोजमर्रा की खरीदारी के तरीके को बदलने में इंस्टामार्ट की अहम भूमिका है और वह कंपनी के अगले विकास चरण का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं. बता दें कि अमितेश कुमार झा ने संगठन से बाहर नए अवसरों की तलाश के लिए इस्तीफा दिया है. स्विगी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, वह तत्काल प्रभाव से सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल (SMP) नहीं रहेंगे, जबकि नंदिता सिन्हा 3 अगस्त से इस श्रेणी में शामिल होंगी.