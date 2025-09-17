ये तो बड़ा टोइंग है...जीरो सर्ज चार्ज लो प्लेटफॉर्म फीस, Swiggy का नया ऐप सिर्फ 50 रुपए में ऑर्डर कर सकेंगे भरपेट खाना
Advertisement
trendingNow12925559
Hindi Newsबिजनेस

ये तो बड़ा टोइंग है...जीरो सर्ज चार्ज लो प्लेटफॉर्म फीस, Swiggy का नया ऐप सिर्फ 50 रुपए में ऑर्डर कर सकेंगे भरपेट खाना


Swiggy New App Toing: ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना स्विगी ने अपने नए ऐप टोइंग के लॉन्चिंग के साथ बहुत ही सस्ता कर दिया है. अब आप मंथ एंड में भी खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये तो बड़ा टोइंग है...जीरो सर्ज चार्ज लो प्लेटफॉर्म फीस, Swiggy का नया ऐप सिर्फ 50 रुपए में ऑर्डर कर सकेंगे भरपेट खाना

भूख लगी है... क्या बनाएं? अब लोग इस बारे में चिंता नहीं करते हैं. अब सवाल ये होता है कि कहां से ऑर्डर करें, कौन सा ऐप जल्दी, सस्ता और टेस्टी खाना दे रहा है? 2014 में भारत की ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ऐसे ही सवालों का विकल्प बन कर सामने आयी थी. लेकिन अब जब कई कॉम्पिटिशन कंपनियां कम समय और सस्ते में सामान बेचकर मुनाफा कमा रही है, वहीं स्विगी के पास लो रेट पर सामान बेचने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा है. क्योंकि 2024 के डेटा के मुताबिक  इसका नेटवर्थ -₹7,782 है, जो दर्शाता है कि कंपनी पर लाइब्लिटिस ज्यादा है. 

ऐसे में स्विगी ने हाल ही में टोइंग ऐप लॉन्च किया है. ये ऐप जेप्टो कैफे और रैपिडो के ओनली को टक्कर देगी. दावा किया गया है कि इस ऐप से 50 रुपए से 250 रुपए तक का फूड ऑर्डर कर सकेंगे. ये ऐप उन लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिनका बजट लो है. हालांकि ये ऐप अभी सिर्फ पुणे में टेस्टिंग के लिए शुरू किया गया है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया ये ऐप उन लोगों के लिए है जो कम पैसे में बाहर का खाना चाहते हैं. 

इसे भी पढे़ं- पर्सनल लोन या टॉप-अप लोन, इमरजेंसी फंड के लिए क्या है बेस्ट ऑप्शन?
 

Add Zee News as a Preferred Source

जीरो सर्ज चार्ज, लो प्लेटफॉर्म फीस

ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अब प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करने लगे हैं, इसके अलावा डिमांड ज्यादा होने और मौसम खराब होने पर सर्ज चार्ज भी जुड़ जाता है. इससे जो फाइनल अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ता है, वो काफी ज्यादा होता है. जिससे कई बार लोग ऑर्डर करते करते भी रुक जाते हैं. ऐसे में Toing प्लेटफॉर्म पर कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगा, यानी पीक टाइम या ज्यादा ऑर्डर आने पर भी यूजर को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे.

इसे भी पढ़ें- न ATM की खोज, न लाइन में लगने की लोड... कैश निकालने का नया तरीका, QR स्कैन करते ही हाथ में आएंगे कड़क नोट

ऑनलाइन ऑफलाइन एक दाम 

यूजर्स की एक बड़ी शिकायत यह रही है कि रेस्टोरेंट में दिखने वाली कीमत और डिलीवरी ऐप पर दिखाई जाने वाली कीमत में काफी फर्क होता है. इस पर Toing का वादा है कि ऑफलाइन मेन्यू और ऐप पर दिखने वाले दाम बिल्कुल समान रहेंगे. इससे ग्राहकों को पारदर्शिता मिलेगी और भरोसा भी बढ़ेगा.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Swiggy new app toing

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi In Dhar LIVE: सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, धार में पीएम मोदी की हुंकार, स्वदेशी सामानों को लेकर क्या कहा?
17th sep pm modi birthday
PM Modi In Dhar LIVE: सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, धार में पीएम मोदी की हुंकार, स्वदेशी सामानों को लेकर क्या कहा?
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;