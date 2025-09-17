ये तो बड़ा टोइंग है...जीरो सर्ज चार्ज लो प्लेटफॉर्म फीस, Swiggy का नया ऐप सिर्फ 50 रुपए में ऑर्डर कर सकेंगे भरपेट खाना

भूख लगी है... क्या बनाएं? अब लोग इस बारे में चिंता नहीं करते हैं. अब सवाल ये होता है कि कहां से ऑर्डर करें, कौन सा ऐप जल्दी, सस्ता और टेस्टी खाना दे रहा है? 2014 में भारत की ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ऐसे ही सवालों का विकल्प बन कर सामने आयी थी. लेकिन अब जब कई कॉम्पिटिशन कंपनियां कम समय और सस्ते में सामान बेचकर मुनाफा कमा रही है, वहीं स्विगी के पास लो रेट पर सामान बेचने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा है. क्योंकि 2024 के डेटा के मुताबिक इसका नेटवर्थ -₹7,782 है, जो दर्शाता है कि कंपनी पर लाइब्लिटिस ज्यादा है.

ऐसे में स्विगी ने हाल ही में टोइंग ऐप लॉन्च किया है. ये ऐप जेप्टो कैफे और रैपिडो के ओनली को टक्कर देगी. दावा किया गया है कि इस ऐप से 50 रुपए से 250 रुपए तक का फूड ऑर्डर कर सकेंगे. ये ऐप उन लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिनका बजट लो है. हालांकि ये ऐप अभी सिर्फ पुणे में टेस्टिंग के लिए शुरू किया गया है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया ये ऐप उन लोगों के लिए है जो कम पैसे में बाहर का खाना चाहते हैं.

इसे भी पढे़ं- पर्सनल लोन या टॉप-अप लोन, इमरजेंसी फंड के लिए क्या है बेस्ट ऑप्शन?



Add Zee News as a Preferred Source

जीरो सर्ज चार्ज, लो प्लेटफॉर्म फीस

ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अब प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करने लगे हैं, इसके अलावा डिमांड ज्यादा होने और मौसम खराब होने पर सर्ज चार्ज भी जुड़ जाता है. इससे जो फाइनल अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ता है, वो काफी ज्यादा होता है. जिससे कई बार लोग ऑर्डर करते करते भी रुक जाते हैं. ऐसे में Toing प्लेटफॉर्म पर कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगा, यानी पीक टाइम या ज्यादा ऑर्डर आने पर भी यूजर को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे.

इसे भी पढ़ें- न ATM की खोज, न लाइन में लगने की लोड... कैश निकालने का नया तरीका, QR स्कैन करते ही हाथ में आएंगे कड़क नोट

ऑनलाइन ऑफलाइन एक दाम

यूजर्स की एक बड़ी शिकायत यह रही है कि रेस्टोरेंट में दिखने वाली कीमत और डिलीवरी ऐप पर दिखाई जाने वाली कीमत में काफी फर्क होता है. इस पर Toing का वादा है कि ऑफलाइन मेन्यू और ऐप पर दिखने वाले दाम बिल्कुल समान रहेंगे. इससे ग्राहकों को पारदर्शिता मिलेगी और भरोसा भी बढ़ेगा.