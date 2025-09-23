Swiggy Rapido Deal: स्विगी लिमिटेड (Swiggy Ltd) रैप‍िडो (Rapido) से पूरी तरह एग्‍ज‍िट हो रही है. कंपनी अपनी 12% हिस्सेदारी को 2,400 करोड़ रुपये में बेच रही है. इससे रैपिडो की वैल्यूएशन दोगुनी से ज्यादा हो गई है. यह डील स्विगी को कैश देगा, जो क्‍व‍िक-कॉमर्स की जंग में काम आएगा. एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इस डील को लेकर मंगलवार को ऐलान क‍िया गया. स्विगी 10 इक्‍व‍िटी शेयर और 1,63,990 कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर प्रोसस ग्रुप की एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स (MIH Investment) को 1,948 करोड़ रुपये में बेचेगी.

प्रोसस और वेस्टब्रिज रैपिडो के भी निवेशक

यह रिलेटेड-पार्टी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि प्रोसस स्विगी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर (23.31%) है. अलग से स्विगी 35,958 सीरीज डी शेयर वेस्टब्रिज कैपिटल की सेटू एआईएफ ट्रस्ट को 431.5 करोड़ रुपये में बेचेगी. प्रोसस और वेस्टब्रिज रैपिडो के भी निवेशक हैं. कुल मिलाकर स्विगी अपनी पूरी 12% हिस्सेदारी 2,399 करोड़ में बेच रही है. यह डील रैपिडो की वैल्यूएशन 1.1 अरब डॉलर (2024 के फंडिंग राउंड) से बढ़ाकर 2.3 अरब डॉलर कर देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्विगी ने 2022 में रैप‍िडो में इनवेस्‍टमेंट क‍िया

मनीकंट्रोल के अनुसार यह आंकड़ा 2.7-3 अरब डॉलर का है. स्विगी (Swiggy) ने साल 2022 में रैपिडो में इनवेस्‍टमेंट क‍िया था. अब यह डील ढाई गुना गुना रिटर्न दे रहा है. रैपिडो अब फूड डिलीवरी में एंट्री कर रहा है, जिससे स्विगी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ. स्विगी ब्लिंकिट, जेप्‍टो और रैपिडो से क्‍व‍िक-कॉमर्स की लड़ाई लड़ रही है. फेस्‍ट‍िव सीजन में कैश चाहिए. 30 जून 2025 तक स्विगी के पास 5,354 करोड़ का कैश था.

सितंबर में तीसरी बार प्लेटफॉर्म चार्ज 15 रुपये प्रति ऑर्डर क‍िया गया. रोज 20 लाख ऑर्डर से 3 करोड़ रोजाना अतिरिक्त आमदनी होती है. जून 2025 तिमाही में स्विगी का घाटा 1,197 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेन्यू 54% बढ़कर 4,961 करोड़ हुआ. स्विगी के शेयर मंगलवार को 0.04% गिरकर 449.15 रुपये पर बंद हुए. यह डील स्विगी की बैलेंस शीट मजबूत करेगा, लेकिन लॉस कंट्रोल चुनौती है.