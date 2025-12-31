Advertisement
रंग लाई Swiggy-Zomato के ड‍िलीवरी वालों की हड़ताल, ग‍िग वर्कर्स को बढ़कर म‍िलेगा यह पेमेंट

Swiggy-Zomato Latest News: कंपनी ने ऑर्डर की संख्या और उपलब्धता के आधार पर दिनभर में 3,000 रुपये तक की कमाई का भी वादा किया है. इनरेगुलर ऑर्डर फ्लो के दौरान आमदनी के र‍िस्‍क को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर र‍िजेक्‍ट करने पर लगने वाले जुर्माने को भी माफ कर दिया है.

Dec 31, 2025, 02:55 PM IST
Swiggy-Zomato Delivery Boy: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल के बीच पीक ऑवर और साल के अंतिम दिनों के लिए ज्‍यादा इंसेंटिव का ऐलान किया गया है. इंसेंट‍िव का ऐलान ऐसे समय में क‍िया गया, जब गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों ने देशभर में स्‍ट्राइक का ऐलान किया हुआ है. डिलीवरी वर्कर्स यूनियन ने कम पेमेंट, काम करने की चुनौतियों और सोशल स‍िक्‍योर‍िटी के अभाव के कारण 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हड़ताल का ऐलान किया था.

हर ऑर्डर होगा 120-150 रुपये का पेमेंट

जोमैटो ने नए साल की पूर्व संध्या पर ऑर्डर की अधिकता को देखते हुए शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच ब‍िजी समय में डिलीवरी पार्टनर्स को हर ऑर्डर 120-150 रुपये का पेमेंट देने की बात कही है. कंपनी ने ऑर्डर की संख्या और उपलब्धता के आधार पर दिनभर में 3,000 रुपये तक की कमाई का भी वादा किया है. इनरेगुलर ऑर्डर फ्लो के दौरान आमदनी के र‍िस्‍क को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर र‍िजेक्‍ट करने और कैंस‍िल करने पर लगने वाले जुर्माने को भी फ‍िलहाल माफ कर दिया है.

दो द‍िन में 10000 रुपये की कमाई का प्रस्‍ताव
स्विगी ने डिलीवरी कर्मचारियों को 31 दिसंबर, 2025 से 1 जनवरी, 2026 के बीच 10,000 रुपये तक की कमाई का प्रस्ताव दिया है, जिसमें नए साल की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच व्यस्त समय के दौरान 2,000 रुपये तक का पेमेंट शामिल है. क्‍व‍िक कॉमर्स कंपनी जेप्‍टो ने भी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इंसेट‍िव बढ़ा द‍िया है. इससे पहले 25 दिसंबर, 2025 की हड़ताल के दौरान, फूड डिलीवरी सर्विसेज में कुछ समय के लिए लोकल लेवल पर व्यवधान की सूचना मिली थी. हालांकि प्लेटफॉर्मों ने कहा कि दिन के अंत तक परिचालन स्थिर हो गया था.

स्विगी के शेयर में आई ग‍िरावट
यूनियनों की तरफ से पूरी तरह हड़ताल में शाम‍िल होने का दावा किया गया है. दोपहर 2:13 पर स्विगी का शेयर 1.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 389.40 रुपये प्रति शेयर पर था. बीते एक हफ्ते में शेयर 3.63 प्रतिशत से अधिक फिसल चुका है. जोमैटो का शेयर 0.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 278 रुपये प्रति शेयर पर था. बीते पांच दिनों में शेयर में 2.50 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है.

भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नए लेबर कोड के सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के प्रावधानों के तहत ई-श्रम के जरिए औपचारिक कानूनी मान्यता, पोर्टेबल सोशल-सिक्योरिटी बेनिफिट्स और एक नेशनल रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क का फायदा मिलता है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत, एग्रीगेटर्स को सालाना टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किए गए या देय पेमेंट के 5 प्रतिशत तक सीमित है, सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा. 

