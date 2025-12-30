नए साल से पहले अलर्ट! पार्टी में पड़ेगा खलल, क्यों Swiggy-Zomato गिग वर्कर कर रहे हड़ताल?

Nationwide Strike On New Year’s Eve: ब्लिंकिट और Swiggy-Zomato जैसी कंपनियों की 10-मिनट डिलीवरी सर्विस एक बार फिर विवादों में घिर गई है. गिग वर्कर यूनियनों ने 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और इस मॉडल को असुरक्षित बताया है।. यूनियनों की मांग है कि तेज डिलीवरी का दबाव डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और अधिकारों से समझौता कर रहा है. नए साल की पूर्व संध्या पर ये 'ऐप बंद' हड़ताल कई शहरों में डिलीवरी सर्विस को प्रभावित कर सकती है.

गिग वर्कर्स '10-मिनट डिलीवरी मॉडल' के खिलाफ क्यों हैं?

गिग वर्कर यूनियनों का कहना है कि 10-मिनट डिलीवरी मॉडल डिलीवरी एजेंटों पर खतरनाक दबाव डालता है. समय पर डिलीवरी करने की जल्दबाजी में सड़क सुरक्षा से समझौता किया जाता है. यूनियनों का आरोप है कि चाहे देरी रेस्टोरेंट की वजह से हो या ग्राहक की नतीजा हमेशा डिलीवरी एजेंट को भुगतना पड़ता है. इससे इस मॉडल पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग तेज हो गई है.

31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल

इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन सहित कई राष्ट्रीय यूनियनों ने 31 दिसंबर को ऐप बंद का आह्वान किया है. 25 दिसंबर को भी हड़ताल हुई थी. इससे गुरुग्राम और दिल्ली के कुछ इलाकों में डिलीवरी प्रभावित हुई थी. यूनियन नेताओं के मुताबिक , बड़े शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर यह हड़ताल अधिक असरदार हो सकती है.

क्या मांग कर रहे हैं गिग वर्कर्स?

गिग वर्कर्स की मांग है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों को श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाए. वे 10-मिनट डिलीवरी मॉडल पर बैन लगाने और मनमाने ID ब्लॉक और पेनल्टी सिस्टम को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं. यूनियनें बेहतर और पारदर्शी वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की भी मांग कर रही हैं. इस मुद्दे पर श्रम मंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है.