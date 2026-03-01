Advertisement
trendingNow13127111
Hindi Newsबिजनेसक्यों मंदी और जंग के दौर में फूला पाउंड का दम, स्विस फ्रैंक बन गया बॉस; क्या है रुपये की असली कहानी?

क्यों मंदी और जंग के दौर में फूला पाउंड का दम, स्विस फ्रैंक बन गया बॉस; क्या है रुपये की असली कहानी?

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रुपये की लंबे समय की मजबूती न केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि देश के पास कितना सोना है. बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उसके मैक्रो फंडामेंटल्स कितने स्थिर रहते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों मंदी और जंग के दौर में फूला पाउंड का दम, स्विस फ्रैंक बन गया बॉस; क्या है रुपये की असली कहानी?

Swiss Franc vs Pound : करेंसी किसी भी देश की शक्ति, नीतियों और विवेक का प्रतिबिंब होती है. इतिहास के लंबे दौर में वे चुपचाप देशों के उत्थान और पतन की कहानी बयां करती हैं. दो सदियों के एक्सचेंज रेट के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसे-जैसे ब्रिटेन की आर्थिक बादशाहत कमजोर हुई. वैसे-वैसे पाउंड ने भी अपनी मजबूती खो दी. इसके विपरीत, स्विट्जरलैंड के न्यूट्रल रुख, सख्त राजकोषीय अनुशासन और रिजर्व प्रबंधन में सतर्कता के कारण स्विस फ्रैंक लगातार मजबूत होता गया है. भारत अभी अपनी विकास यात्रा के अलग फेज में है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रुपये की लॉन्ग टर्म मजबूती सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि देश के पास कितना सोना है, बल्कि इस पर भी कि उसके मैक्रो-आर्थिक बेसिस कितने स्थिर और मजबूत बने रहते हैं.

शोधकर्ता और लेखक Dr Costa Vayenas की किताब 'The Swiss Franc 1798 से 2055' स्विस फ्रैंक की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास बताती है और सोने के भंडार और करेंसी के बीच संबंध जैसे दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करती है. 200 से अधिक सालों तक करेंसी ने भरोसे की कहानी कही है. 1800 के दशक में ब्रिटिश पाउंड वैश्विक व्यापार मार्गों पर राज करता था. ये बात डॉ वायेनास के शोध में विशेष रूप से उजागर हुई है.

 पाउंड का दबदबा खत्म

Add Zee News as a Preferred Source

आज के दौर में पाउंड का दबदबा खत्म हो गया है. इस बीच स्विस फ्रैंक ने दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी में से एक के तौर पर नाम कमाया है. एनालिस्ट का कहना है कि असली सवाल सिर्फ एक्सचेंज रेट के बारे में नहीं है. ये इस बारे में है कि जब दुनिया संकट में फंस जाती है तो करेंसी के पीछे क्या होता है?

सेंट्रल बैंक के डिस्क्लोजर और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा से एक साफ पैटर्न दिखता है- जिन देशों के पास अपने साइज के मुकाबले अधिक गोल्ड रिजर्व होता है, उनकी करेंसी की विश्वसनीयता अधिक होती है. इस वजह से रिसर्च नोट्स में अक्सर स्विट्जरलैंड का जिक्र होता है. दुनिया भर में इसके पास प्रति व्यक्ति सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व है. पहले, स्विस नेशनल बैंक ने सर्कुलेशन में अपनी करेंसी की तुलना में काफी गोल्ड बैकिंग बनाए रखी थी. दूसरी ओर, कम रिजर्व वाली या लगातार फिस्कल और ट्रेड घाटे वाली करेंसी अक्सर ग्लोबल झटकों के दौरान दबाव महसूस करती हैं. सिर्फ सोना ही मजबूती नहीं बनाता. लेकिन इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी समय के साथ वैल्यू बनाए रखती है.

ये भी पढ़ें : 34 KM के इस गलियारे पर ट्रंप की नजर,कब्जा होते ही मिल जाएगा दुनिया का रिमोट कंट्रोल!

स्विस फ्रैंक को क्यों पसंद किया जाता है?

2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, महामारी के सालों और हाल के जियो-पॉलिटिकल टेंशन के पुराने डेटा से पता चलता है कि स्विस एसेट्स में लगातार इनफ्लो हो रहा है. करेंसी एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट का कहना है कि फ्रैंक को तीन स्थिर पिलर से फायदा होता है-:

  • पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी

  • मजबूत फिस्कल डिसिप्लिन

  • अच्छा गोल्ड रिजर्व

भारत की स्थिति- सॉलिड गोल्ड, अलग प्रायोरिटी

भारत एब्सोल्यूट टर्म्स में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिशियल गोल्ड होल्डर्स में से एक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक ने पिछले एक दशक में डायवर्सिफिकेशन के हिस्से के तौर पर अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाया है. फिर भी, प्रति व्यक्ति के आधार पर और सर्कुलेशन में करेंसी के हिस्से के तौर पर, भारत का गोल्ड सपोर्ट स्विट्जरलैंड से कम है.

रुपये में उतार-चढ़ाव का कारण?

  • करेंट अकाउंट डायनामिक्स
  • तेल इंपोर्ट पर निर्भरता
  • विदेशी कैपिटल फ्लो
  • ग्रोथ मोमेंटम

भारत कैपिटल-प्रिजर्वेशन हब के तौर पर स्ट्रक्चर्ड नहीं है. ये एक तेजी से बढ़ती उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जहां करेंसी भी डेवलपमेंट में भूमिका निभाती है. एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Swiss Franc vs Pound

Trending news

अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी