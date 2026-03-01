क्यों मंदी और जंग के दौर में फूला पाउंड का दम, स्विस फ्रैंक बन गया बॉस; क्या है रुपये की असली कहानी?

Swiss Franc vs Pound : करेंसी किसी भी देश की शक्ति, नीतियों और विवेक का प्रतिबिंब होती है. इतिहास के लंबे दौर में वे चुपचाप देशों के उत्थान और पतन की कहानी बयां करती हैं. दो सदियों के एक्सचेंज रेट के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसे-जैसे ब्रिटेन की आर्थिक बादशाहत कमजोर हुई. वैसे-वैसे पाउंड ने भी अपनी मजबूती खो दी. इसके विपरीत, स्विट्जरलैंड के न्यूट्रल रुख, सख्त राजकोषीय अनुशासन और रिजर्व प्रबंधन में सतर्कता के कारण स्विस फ्रैंक लगातार मजबूत होता गया है. भारत अभी अपनी विकास यात्रा के अलग फेज में है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रुपये की लॉन्ग टर्म मजबूती सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि देश के पास कितना सोना है, बल्कि इस पर भी कि उसके मैक्रो-आर्थिक बेसिस कितने स्थिर और मजबूत बने रहते हैं.

शोधकर्ता और लेखक Dr Costa Vayenas की किताब 'The Swiss Franc 1798 से 2055' स्विस फ्रैंक की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास बताती है और सोने के भंडार और करेंसी के बीच संबंध जैसे दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करती है. 200 से अधिक सालों तक करेंसी ने भरोसे की कहानी कही है. 1800 के दशक में ब्रिटिश पाउंड वैश्विक व्यापार मार्गों पर राज करता था. ये बात डॉ वायेनास के शोध में विशेष रूप से उजागर हुई है.

पाउंड का दबदबा खत्म

आज के दौर में पाउंड का दबदबा खत्म हो गया है. इस बीच स्विस फ्रैंक ने दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी में से एक के तौर पर नाम कमाया है. एनालिस्ट का कहना है कि असली सवाल सिर्फ एक्सचेंज रेट के बारे में नहीं है. ये इस बारे में है कि जब दुनिया संकट में फंस जाती है तो करेंसी के पीछे क्या होता है?

सेंट्रल बैंक के डिस्क्लोजर और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा से एक साफ पैटर्न दिखता है- जिन देशों के पास अपने साइज के मुकाबले अधिक गोल्ड रिजर्व होता है, उनकी करेंसी की विश्वसनीयता अधिक होती है. इस वजह से रिसर्च नोट्स में अक्सर स्विट्जरलैंड का जिक्र होता है. दुनिया भर में इसके पास प्रति व्यक्ति सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व है. पहले, स्विस नेशनल बैंक ने सर्कुलेशन में अपनी करेंसी की तुलना में काफी गोल्ड बैकिंग बनाए रखी थी. दूसरी ओर, कम रिजर्व वाली या लगातार फिस्कल और ट्रेड घाटे वाली करेंसी अक्सर ग्लोबल झटकों के दौरान दबाव महसूस करती हैं. सिर्फ सोना ही मजबूती नहीं बनाता. लेकिन इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी समय के साथ वैल्यू बनाए रखती है.

स्विस फ्रैंक को क्यों पसंद किया जाता है?

2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, महामारी के सालों और हाल के जियो-पॉलिटिकल टेंशन के पुराने डेटा से पता चलता है कि स्विस एसेट्स में लगातार इनफ्लो हो रहा है. करेंसी एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट का कहना है कि फ्रैंक को तीन स्थिर पिलर से फायदा होता है-:

पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी

मजबूत फिस्कल डिसिप्लिन

अच्छा गोल्ड रिजर्व

भारत की स्थिति- सॉलिड गोल्ड, अलग प्रायोरिटी

भारत एब्सोल्यूट टर्म्स में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिशियल गोल्ड होल्डर्स में से एक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक ने पिछले एक दशक में डायवर्सिफिकेशन के हिस्से के तौर पर अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाया है. फिर भी, प्रति व्यक्ति के आधार पर और सर्कुलेशन में करेंसी के हिस्से के तौर पर, भारत का गोल्ड सपोर्ट स्विट्जरलैंड से कम है.

रुपये में उतार-चढ़ाव का कारण?

करेंट अकाउंट डायनामिक्स

तेल इंपोर्ट पर निर्भरता

विदेशी कैपिटल फ्लो

ग्रोथ मोमेंटम

भारत कैपिटल-प्रिजर्वेशन हब के तौर पर स्ट्रक्चर्ड नहीं है. ये एक तेजी से बढ़ती उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जहां करेंसी भी डेवलपमेंट में भूमिका निभाती है. एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करती है.