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निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी, स्विट्जरलैंड बना नंबर-1; राजनीतिक स्थिरता बनी सबसे बड़ा पैमाना

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी Henley & Partners की रैंकिंग के मुताबिक, निवेश की सुरक्षा के मामले में यूरोपीय देशों का दबदबा कायम है. टॉप-10 में नौ देश यूरोप के हैं, जबकि एशिया से केवल सिंगापुर इस लिस्ट में जगह बना पाया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 05, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:12 PM IST
निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी, स्विट्जरलैंड बना नंबर-1; राजनीतिक स्थिरता बनी सबसे बड़ा पैमाना
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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