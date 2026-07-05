/निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी, स्विट्जरलैंड बना नंबर-1; राजनीतिक स्थिरता बनी सबसे बड़ा पैमाना

दिलचस्प बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अमेरिका इस लिस्ट में 24वें स्थान पर रहा. रिपोर्ट के अनुसार, इसकी वजह राजनीतिक अस्थिरता और कुछ जोखिम हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका में निवेश से बेहतर रिटर्न नहीं मिल सकता, बल्कि ये रैंकिंग केवल निवेश की सुरक्षा और कैपिटल प्रिजर्वेशन के आधार पर तैयार की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में निवेशक केवल अधिक लाभ की बजाय ऐसे देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां उनकी पूंजी आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों से अधिक सुरक्षित रह सके.