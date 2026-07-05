/निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी, स्विट्जरलैंड बना नंबर-1; राजनीतिक स्थिरता बनी सबसे बड़ा पैमाना

दुनिया भर में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों के लिए केवल अधिक मुनाफा ही नहीं, बल्कि निवेश की सुरक्षा भी बड़ी प्राथमिकता बन गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए जारी की गई 2026 की नई वैश्विक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड को निवेशकों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है.
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी Henley & Partners की रैंकिंग के मुताबिक, निवेश की सुरक्षा के मामले में यूरोपीय देशों का दबदबा कायम है. टॉप-10 में नौ देश यूरोप के हैं, जबकि एशिया से केवल सिंगापुर इस लिस्ट में जगह बना पाया है.
रैंकिंग के मुताबिक निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित 10 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है. इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, लक्ज़मबर्ग, सिंगापुर, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान उसकी दशकों पुरानी राजनीतिक तटस्थता, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, कम महंगाई, स्थिर मुद्रा और भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली के कारण मिला है. इन विशेषताओं की वजह से यह वैश्विक आर्थिक और जियो-पॉलिटिकल संकटों के दौरान भी निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प माना जाता है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष रैंक वाले देशों में कुछ समान विशेषताएं देखने को मिलती हैं. इनमें राजनीतिक स्थिरता, कानून का मजबूत शासन, मजबूत सार्वजनिक वित्त व्यवस्था, मुद्रा में कम उतार-चढ़ाव, पारदर्शी शासन और सशक्त वित्तीय संस्थान शामिल हैं.
दिलचस्प बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अमेरिका इस लिस्ट में 24वें स्थान पर रहा. रिपोर्ट के अनुसार, इसकी वजह राजनीतिक अस्थिरता और कुछ जोखिम हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका में निवेश से बेहतर रिटर्न नहीं मिल सकता, बल्कि ये रैंकिंग केवल निवेश की सुरक्षा और कैपिटल प्रिजर्वेशन के आधार पर तैयार की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में निवेशक केवल अधिक लाभ की बजाय ऐसे देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां उनकी पूंजी आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों से अधिक सुरक्षित रह सके.