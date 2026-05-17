होर्मुज के खतरे को करके पार 20000 टन LPG लेकर भारत पहुंचा 'सिमी' जहाज, पीछे-पीछे आ रहा 'एमवी सनशाइन'

LPG Ship reached India: ईरान-अमेरिकी के बीच जारी जंग की वजह से होर्मुज बेहद खतरनाक रास्ता बन गया है. भारतीत जहाज पर हाल ही में हमला कर उसे डुबा दिया गया. इन खतरों के बीच से गुजरते हुए 20000 मीट्रिक टन LPG लेकर टैंकर Symi भारत पहुंच गया है. Symi ने 13 मई को संवेदनशील गलियारे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार किया.
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Crude Oil Tanker: अमेरिका और ईरान के बीच ना तो युद्ध खत्म हो रहा है और ना ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल रहा है. होर्मुज पर बढ़ते तनाव और भारतीय जहाज हाजी अली पर हमला कर उसे डुबा दिया गया. इन खतरों के बीच से गुजरते हुए 20000 मीट्रिक टन LPG लेकर टैंकर Symi भारत पहुंच गया है. Symi ने 13 मई को संवेदनशील गलियारे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार किया था. उसी दिन एक भारतीय जहाज हाजी अली पर ओमान तट के पास हमला हुआ था. 'सिमी' इन खतरों से होते हुए आज गुजरात तट पर पहुंच गया है.
ताजा अपडेट के मुताबिक 'सिमी' कैरियर गुजरात के कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया है, जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स और 20 हजार टन एलपीजी गैस है. सेमी होर्मुज से गुजरने वाला 11वां एलपीजी टैंकर है.DG शिपिंग और भारत सरकार, नौसेना के बीच बेहतर तालमेल के साथ इस जहाज से होर्मुज को सुरक्षित पार करने में सफलता हासिल की है. ये टैंकर ऐसे वक्त में होर्मुज को पार कर भारत पहुंचा है, जब भारत भारी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है.
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75 दिनों से चल रही जंग की वजह से भारत के तेल भंडार में 15 फीसदी की गिरावट आई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 60 दिनों का तेल भंडार हैं जबकि LPG रिजर्व 45 दिनों का है. कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म Kpler के डेटा के मुताबिक भारत का कुल कच्चा तेल भंडार फरवरी 2026 में 107 मिलियन बैरल था, जो घटकर 91 मिलियन बैरल पर पहुंच गया है. जिसमें पेट्रोलियम भंडार, रिफाइनरी होल्डिंग्स और वाणिज्यिक भंडारण शामिल हैं. हालांकि पाइपलाइन स्टॉक इसमें शामिल नहीं है. 'सिमी' के अलावा एक और टैंकर 'एमवी सनशाइन' (MV Sunshine) ने भी होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर 48,456 टन एलपीजी लदा है और यह 18 मई तक भारत पहुंच जाएगा.