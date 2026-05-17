Advertisement
trendingNow13220024
Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज के खतरे को करके पार 20000 टन LPG लेकर भारत पहुंचा सिमी जहाज, पीछे-पीछे आ रहा एमवी सनशाइन

होर्मुज के खतरे को करके पार 20000 टन LPG लेकर भारत पहुंचा 'सिमी' जहाज, पीछे-पीछे आ रहा 'एमवी सनशाइन'

LPG Ship reached India:  ईरान-अमेरिकी के बीच जारी जंग की वजह से होर्मुज बेहद खतरनाक रास्ता बन गया है. भारतीत जहाज पर हाल ही में हमला कर उसे डुबा दिया गया. इन  खतरों के बीच से गुजरते हुए 20000 मीट्रिक टन LPG लेकर टैंकर Symi भारत पहुंच गया है.  Symi ने 13 मई को संवेदनशील गलियारे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार किया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 17, 2026, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज के खतरे को करके पार 20000 टन LPG लेकर भारत पहुंचा 'सिमी' जहाज, पीछे-पीछे आ रहा 'एमवी सनशाइन'

Crude Oil Tanker:  अमेरिका और ईरान के बीच ना तो युद्ध खत्म हो रहा है और ना ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल रहा है. होर्मुज पर बढ़ते तनाव और भारतीय जहाज हाजी अली पर हमला कर उसे डुबा दिया गया. इन खतरों के बीच से गुजरते हुए 20000 मीट्रिक टन LPG लेकर टैंकर Symi भारत पहुंच गया है.  Symi ने 13 मई को संवेदनशील गलियारे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार किया था. उसी दिन एक भारतीय जहाज हाजी अली पर ओमान तट के पास हमला हुआ था. 'सिमी' इन खतरों से होते हुए आज गुजरात तट पर पहुंच गया है.  

20000 टन LPG लेकर पहुंचा जहाज  

ताजा अपडेट के मुताबिक 'सिमी' कैरियर गुजरात के कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया है, जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स और 20 हजार टन एलपीजी गैस है. सेमी होर्मुज से गुजरने वाला 11वां एलपीजी टैंकर है.DG शिपिंग और भारत सरकार, नौसेना के बीच बेहतर तालमेल के साथ इस जहाज से होर्मुज को सुरक्षित पार करने में सफलता हासिल की है. ये टैंकर ऐसे वक्त में होर्मुज को पार कर भारत पहुंचा है, जब भारत भारी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है.  

पढ़ें- 48 घंटे में दूसरी बार बढ़े गैस के दाम, दिल्ली-NCR में आज से और महंगी हुई CNG, यहां 91.42/kg तक पहुंची कीमत, आपके शहर में क्या है रेट?

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत के पास कितने दिन का तैल और गैस भंडार

75 दिनों से चल रही जंग की वजह से भारत के तेल भंडार में 15 फीसदी की गिरावट आई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास  करीब 60 दिनों का तेल भंडार हैं जबकि LPG रिजर्व 45 दिनों का है.   कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म Kpler के डेटा के मुताबिक भारत का कुल कच्चा तेल भंडार फरवरी 2026 में 107 मिलियन बैरल था, जो घटकर  91 मिलियन बैरल पर पहुंच गया है. जिसमें पेट्रोलियम भंडार, रिफाइनरी होल्डिंग्स और वाणिज्यिक भंडारण शामिल हैं. हालांकि पाइपलाइन स्टॉक इसमें शामिल नहीं है.  'सिमी' के अलावा एक और टैंकर  'एमवी सनशाइन' (MV Sunshine) ने भी होर्मुज स्‍ट्रेट को पार कर ल‍िया है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के मुताबिक जहाज पर 48,456 टन एलपीजी लदा है और यह 18 मई तक भारत पहुंच जाएगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

LPG

Trending news

देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चुतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चुतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी