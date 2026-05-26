Advertisement
trendingNow13229324
Hindi Newsबिजनेसछोटे से चिप की बड़ी ताकत, भारतीय शेयर बाजार को दी पटखनी, ताइवान बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार, भारत कैसे पिछड़ा ?

छोटे से चिप की बड़ी ताकत, भारतीय शेयर बाजार को दी पटखनी, ताइवान बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार, भारत कैसे पिछड़ा ?

India Vs Taiwan Share Market: भारतीय शेयर बाजार की गिरावट ने उसे वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग में पीछे धकेल दिया है. छोटे से देश ताइवान ने बड़ा सफलता हासिल की है और भारत ने पांचवां रैंक छीन लिया है.ताइवान का शेयर बाजार दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 26, 2026, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोटे से चिप की बड़ी ताकत, भारतीय शेयर बाजार को दी पटखनी, ताइवान बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार, भारत कैसे पिछड़ा ?

Taiwan Share Market: भारतीय शेयर बाजार की गिरावट ने उसे वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग में पीछे धकेल दिया है. छोटे से देश ताइवान ने बड़ा सफलता हासिल की है और भारत ने पांचवां रैंक छीन लिया है.ताइवान का शेयर बाजार दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है. ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक ताइवान का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.95 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. जबकि भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 4.92 ट्रिलियन डॉलर रह गया है. एक कंपनी के शेयर में आई तेजी की बदौलत ताइवान ने भारतीय शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया.  

दुनिया के पांच सबसे बड़े शेयर बाजार  

दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका का है. 50 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप वाले अमेरिकी शेयर बाजार ने दुनिया में नंबर 1 की रैकिंग हासिल की है. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयरों की कुल कीमत से है.  मार्केट कैप जितना बढ़ता है, उसका मतलब निवेशकों का भरोसा उस बाजार पर उतना बढ़ रहा है. 

देश मार्केट कैपिटलाइजेशन 
अमेरिका 50 ट्रिलियन डॉलर
चीन 9-10 ट्रिलियन डॉलर
जापान 6.50-7 ट्रिलियन डॉलर
हांगकांग 5-5.50 ट्रिलियन डॉलर
ताइवान 4.95 ट्रिलियन डॉलर
भारत 4.92 ट्रिलियन डॉलर

 कैसे ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ा ? 

ताइवान के शेयर बाजार की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर AI चिप रहा. दुनिया की सबसे बड़ी चिपमेकर कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी से कंपनी के मार्केट कैप को बढ़ा दिया, जिससे शेयर बाजार का कुल मार्केट कैपटलाइजेशन तेजी से बढ़ा.  बता दें कि ताइवान के स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की हिस्सेदारी अकेले ही 42% की है. जिस तरह से AI की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी के स्टॉक्स तेजी से भाग रहे हैं. हाल ही में ताइवान ने निवेश के नियमों में ढील दी है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिला है.  वहीं दूसरी तरह भारत के शेयर बाजार में बिकवाली हावी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत कैसे ताइवान से पिछड़ गया ? 

भारतीय शेयर बादार लगातार दबाव में है. विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार गिर रहा है. इस साल FIIs यानी विदेशी निवेशकों से भारतीय बाजार से लगभग 24 अरब डॉलर निकाल लिए. लगातार बढ़ रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने शेयर बाजार पर बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से उसका वैल्यूएशन गिरता जा रहा है. निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर उन देशों में लगा रहे हैं, जो सीधे तौर पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो. ताइवान इंडेक्स ने भले ही शेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन मामले में भारत को पछाड़ दिया हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में वो काफी पीछे है. भारत की 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि ताइवान की 977 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Today bse stock market

Trending news

कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
mumbai
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
Siddaramaiah
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
bakrid News
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
इनको पता ही नहीं है... ताजमहल के सामने रूबियो को देख ईरान ने कह दी चुभने वाली बात
iran america war
इनको पता ही नहीं है... ताजमहल के सामने रूबियो को देख ईरान ने कह दी चुभने वाली बात