छोटे से चिप की बड़ी ताकत, भारतीय शेयर बाजार को दी पटखनी, ताइवान बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार, भारत कैसे पिछड़ा ?

India Vs Taiwan Share Market: भारतीय शेयर बाजार की गिरावट ने उसे वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग में पीछे धकेल दिया है. छोटे से देश ताइवान ने बड़ा सफलता हासिल की है और भारत ने पांचवां रैंक छीन लिया है.ताइवान का शेयर बाजार दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है.
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Taiwan Share Market: भारतीय शेयर बाजार की गिरावट ने उसे वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग में पीछे धकेल दिया है. छोटे से देश ताइवान ने बड़ा सफलता हासिल की है और भारत ने पांचवां रैंक छीन लिया है.ताइवान का शेयर बाजार दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है. ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक ताइवान का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.95 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. जबकि भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 4.92 ट्रिलियन डॉलर रह गया है. एक कंपनी के शेयर में आई तेजी की बदौलत ताइवान ने भारतीय शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया.
दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका का है. 50 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप वाले अमेरिकी शेयर बाजार ने दुनिया में नंबर 1 की रैकिंग हासिल की है. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयरों की कुल कीमत से है. मार्केट कैप जितना बढ़ता है, उसका मतलब निवेशकों का भरोसा उस बाजार पर उतना बढ़ रहा है.
|देश
|मार्केट कैपिटलाइजेशन
|अमेरिका
|50 ट्रिलियन डॉलर
|चीन
|9-10 ट्रिलियन डॉलर
|जापान
|6.50-7 ट्रिलियन डॉलर
|हांगकांग
|5-5.50 ट्रिलियन डॉलर
|ताइवान
|4.95 ट्रिलियन डॉलर
|भारत
|4.92 ट्रिलियन डॉलर
ताइवान के शेयर बाजार की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर AI चिप रहा. दुनिया की सबसे बड़ी चिपमेकर कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी से कंपनी के मार्केट कैप को बढ़ा दिया, जिससे शेयर बाजार का कुल मार्केट कैपटलाइजेशन तेजी से बढ़ा. बता दें कि ताइवान के स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की हिस्सेदारी अकेले ही 42% की है. जिस तरह से AI की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी के स्टॉक्स तेजी से भाग रहे हैं. हाल ही में ताइवान ने निवेश के नियमों में ढील दी है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिला है. वहीं दूसरी तरह भारत के शेयर बाजार में बिकवाली हावी है.
भारतीय शेयर बादार लगातार दबाव में है. विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार गिर रहा है. इस साल FIIs यानी विदेशी निवेशकों से भारतीय बाजार से लगभग 24 अरब डॉलर निकाल लिए. लगातार बढ़ रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने शेयर बाजार पर बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से उसका वैल्यूएशन गिरता जा रहा है. निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर उन देशों में लगा रहे हैं, जो सीधे तौर पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो. ताइवान इंडेक्स ने भले ही शेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन मामले में भारत को पछाड़ दिया हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में वो काफी पीछे है. भारत की 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि ताइवान की 977 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है.
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