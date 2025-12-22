Advertisement
Tata Group: टाटा ग्रुप की कंपनी इंड‍ियन होटल्‍स कंपनी ल‍िमिटेड अफ्रीका में अपना कारोबार बढ़ाने का प्‍लान कर रही है. इसके तहत कंपनी की तरफ से म‍िस्र की राजधानी काह‍िरा में नया होटल खोला जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:57 PM IST
Tata Group in Africa: रतन टाटा (Ratan Tata) को इस दुन‍िया से गए एक साल से भी ज्‍यादा हो गया. उनके बाद टाटा ग्रुप की कमान नोएल टाटा (Noel Tata) संभाल रहे हैं. रतन टाटा के समय में टाटा ग्रुप ने नई बुलंद‍ियों को छुआ था. अब उनके जाने के बाद टाटा ग्रुप उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. टाटा ग्रुप का कारोबार दुन‍ियाभर में फैला है. अब ग्रुप से जुड़ी इंड‍ियन होटल्‍स कंपनी ल‍िमिटेड (IHCL, ताज की पैरेंट कंपनी) ने म‍िस्र की राजधानी काहिरा (Cairo) में अपना नया ताज होटल खोलने का ऐलान किया है. कंपनी की तरफ से ऐत‍िहास‍िक ग्रैंड कंटिनेंटल होटल को नया रूप देकर ताज काहिरा (Taj Cairo) बनाया जाएगा.

म‍िस्र की सरकारी कंपनी से करार

ताज का यह अफ्रीका में दूसरा होटल होगा. इंड‍ियन होटल्‍स कंपनी ल‍िमिटेड (IHCL) ने होटल को लेकर म‍िस्र की सरकारी कंपनी EGOTH के साथ करार किया है. काहिरा के ओपेरा स्‍कवायर पर स्थित पुराने ग्रैंड कंटिनेंटल होटल को 300 कमरों वाले लग्जरी ताज होटल में बदला जाएगा. इसमें ऑल-डे डाइनिंग रेस्टोरेंट, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, वेलनेस सर्व‍िसेज और बड़े इवेंट स्पेस होंगे. काह‍िरा में जहा पर यह होटल होगा, वहां से नाइल नदी और ऐतिहासिक जगहें काफी नजदीक हैं.

अफ्रीका में ताज का बढ़ता कारोबार
यह ताज का अफ्रीका में दूसरा होटल होगा. पहला होटल केप टाउन (सउथ अफ्रीका) में पहले से ही चल रहा है. आईएचसीएल (IHCL) देश की होटल कंपनियों में व‍िदेशों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाली कंपनी है. इसके बाद ओबेरॉय और ITC का नंबर आता है. नए कदम से ताज ब्रांड दुनियाभर के बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है.

दुनिया के प्रमुख शहरों में होगी मौजूदगी
आईएचसीएल (IHCL) के एमडी और सीईओ (CEO) पुनीत छटवाल ने कहा क‍ि काहिरा ताज ब्रांड की शुरुआत हमारी ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रैटजी का हिस्सा है. हम दुनिया के प्रमुख शहरों में मौजूद होना चाहते हैं और अपनी शानदार सर्व‍िस देना चाहते हैं. उन्‍होंने मिस्र के प्रधानमंत्री मोस्तफा मदबौली से म‍िलने वाली सपोर्ट के ल‍िए भी आभार जताया.

कब हुई ताज होटल्स की शुरुआत?
ताज होटल्स की शुरुआत टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने 1903 में मुंबई के ताज महल पैलेस से की थी. आज IHCL के पास दुनियाभर में 602 होटल हैं, जिनमें 247 नए प्रोजेक्ट शामिल हैं. ये होटल 4 महाद्वीप, 14 देशों और 250 से ज्यादा लोकेशन पर फैले हैं. नया ताज होटल काहिरा को और आकर्षक बनाएगा, जहां पिरामिडों की रहस्यमयी दुनिया और ताज की शाही मेहमाननवाजी मिलेंगी.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Taj HotelTata Group

