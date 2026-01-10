Indian Railways: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन वंदे भारत से करोड़ों यात्र‍ियों का अनुभव बेहतर होने के बाद अब रेलवे स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने जा रही है. लंबी दूरी की यात्रा के ल‍िए 'स्‍लीपर वंदे भारत' के शानदार ट्रेन साब‍ित होने की उम्‍मीद है. देश की पहली स्‍लीपर वंदे भारत के इंटीरियर का वीड‍ियो इन द‍िनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वायरल हो रहे वीड‍ियो में गुवाहाटी-कोलकाता रूट की पहली एसी प्राइवेट कपल कूप का वीडियो शेयर किया. इसे खासतौर पर कपल्स के लिए बनाया गया है.

ट्रेन के 17 जनवरी को शुरू होने की उम्‍मीद

स्‍लीपर वंदे भारत को 17 जनवरी के करीब शुरू क‍िये जाने की उम्‍मीद है. ऑरेंज और ग्रे कलर वाली स्‍लीपर वंदे भारत को पहली बार में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलाया जाएगा. सरकार ने पहले ही बताया है क‍ि गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का क‍िराया फ्लाइट ट‍िकट से काफी कम होगा. वीड‍ियो में आप प्राइवेट कपल कूप का नजारा आसानी से देख सकते हैं. इस कूप में प्राइवेसी और कम्फर्ट को ध्‍यान में रखकर तैयार क‍िया गया है. ट्रेडिशनल ओपन केब‍िन की बजाय यह दो लोगों के ल‍िए ट्रेन में बंद कमरे की तरह है.

Add Zee News as a Preferred Source

केब‍िन में क‍िसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं

रेलवे की तरफ से इस कूप को कपल्‍स को ध्‍यान में रखकर तैयार क‍िया गया है. इसमें दो लोगों के लिए आरामदायक सीटिंग, दो बोतल होल्डर और काफी खूबसूरत लुक है. प्राइवेसी से भरपूर इस केब‍िन में क‍िसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. कूप में तीन अलग-अलग चार्जिंग प्‍वाइंट द‍िये गए हैं, इनमें मोबाइल और लैपटॉप आसानी से चार्ज कर सकते हैं. पर्सनलाइज्ड AC वेंट्स से टेम्‍प्रेचर कंट्रोल क‍िया जा सकता है. अटेंडेंट कॉल सिस्टम से आपको केब‍िन से भी बाहर न‍िकलने की जरूरत नहीं है और आपको केब‍िन में ही मदद मिल जाती है. स्टोरेज की भी यहां पर कमी नहीं है, ऊपर की बर्थ पर जाने के लि‍ए सीढ़‍ियां दी गई हैं. ट्रेन के अंदर सब‍ कुछ बहुत ही साफ-सुथरा है.

क‍ितना होगा क‍िराया?

क‍िराये की बात करें तो थर्ड एसी का क‍िराया करीब 2,300 रुपये, सेकेंड एसी के लि‍ए 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके अलावा फर्स्‍ट एसी से सफर करने वालों को 3,600 रुपये का भुगतान करना होगा. गुवाहाटी-कोलकाता (हावड़ा-कामाख्या) रूट पर यह ट्रेन इस महीने लॉन्च होगी. इसे पीएम मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे. यह देश में लंबी दूरी के सफर को रीडिफाइन करेगी. स्पीड, कम्फर्ट और प्राइवेसी के मामले में यह ट्रेन सबसे अलग होगी.