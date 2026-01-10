Advertisement
trendingNow13069536
Hindi Newsबिजनेसप्राइवेट कपल कूप से लेकर बेहतर सुव‍िधाओं तक, अंदर से ऐसी द‍िखती है पहली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन

प्राइवेट कपल कूप से लेकर बेहतर सुव‍िधाओं तक, अंदर से ऐसी द‍िखती है पहली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन

Vande Bharat Sleeper: सरकार की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है क‍ि गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का क‍िराया फ्लाइट ट‍िकट से काफी कम होगा. वीड‍ियो में आप प्राइवेट कपल कूप का नजारा आसानी से देख सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्राइवेट कपल कूप से लेकर बेहतर सुव‍िधाओं तक, अंदर से ऐसी द‍िखती है पहली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन

Indian Railways: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन वंदे भारत से करोड़ों यात्र‍ियों का अनुभव बेहतर होने के बाद अब रेलवे स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने जा रही है. लंबी दूरी की यात्रा के ल‍िए 'स्‍लीपर वंदे भारत' के शानदार ट्रेन साब‍ित होने की उम्‍मीद है. देश की पहली स्‍लीपर वंदे भारत के इंटीरियर का वीड‍ियो इन द‍िनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वायरल हो रहे वीड‍ियो में गुवाहाटी-कोलकाता रूट की पहली एसी प्राइवेट कपल कूप का वीडियो शेयर किया. इसे खासतौर पर कपल्स के लिए बनाया गया है.

ट्रेन के 17 जनवरी को शुरू होने की उम्‍मीद

स्‍लीपर वंदे भारत को 17 जनवरी के करीब शुरू क‍िये जाने की उम्‍मीद है. ऑरेंज और ग्रे कलर वाली स्‍लीपर वंदे भारत को पहली बार में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलाया जाएगा. सरकार ने पहले ही बताया है क‍ि गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का क‍िराया फ्लाइट ट‍िकट से काफी कम होगा. वीड‍ियो में आप प्राइवेट कपल कूप का नजारा आसानी से देख सकते हैं. इस कूप में प्राइवेसी और कम्फर्ट को ध्‍यान में रखकर तैयार क‍िया गया है. ट्रेडिशनल ओपन केब‍िन की बजाय यह दो लोगों के ल‍िए ट्रेन में बंद कमरे की तरह है. 

Add Zee News as a Preferred Source

केब‍िन में क‍िसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं
रेलवे की तरफ से इस कूप को कपल्‍स को ध्‍यान में रखकर तैयार क‍िया गया है. इसमें दो लोगों के लिए आरामदायक सीटिंग, दो बोतल होल्डर और काफी खूबसूरत लुक है. प्राइवेसी से भरपूर इस केब‍िन में क‍िसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. कूप में तीन अलग-अलग चार्जिंग प्‍वाइंट द‍िये गए हैं, इनमें मोबाइल और लैपटॉप आसानी से चार्ज कर सकते हैं. पर्सनलाइज्ड AC वेंट्स से टेम्‍प्रेचर कंट्रोल क‍िया जा सकता है. अटेंडेंट कॉल सिस्टम से आपको केब‍िन से भी बाहर न‍िकलने की जरूरत नहीं है और आपको केब‍िन में ही मदद मिल जाती है. स्टोरेज की भी यहां पर कमी नहीं है, ऊपर की बर्थ पर जाने के लि‍ए सीढ़‍ियां दी गई हैं. ट्रेन के अंदर सब‍ कुछ बहुत ही साफ-सुथरा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devraj Divan (@devraj_divan)

क‍ितना होगा क‍िराया?
क‍िराये की बात करें तो थर्ड एसी का क‍िराया करीब 2,300 रुपये, सेकेंड एसी के लि‍ए 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके अलावा फर्स्‍ट एसी से सफर करने वालों को 3,600 रुपये का भुगतान करना होगा. गुवाहाटी-कोलकाता (हावड़ा-कामाख्या) रूट पर यह ट्रेन इस महीने लॉन्च होगी. इसे पीएम मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे. यह देश में लंबी दूरी के सफर को रीडिफाइन करेगी. स्पीड, कम्फर्ट और प्राइवेसी के मामले में यह ट्रेन सबसे अलग होगी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

साफ पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने जारी किया घोषणापत्र
Pune Civic Polls
साफ पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने जारी किया घोषणापत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान