क्या आपकी टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी? सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन, PF डिडक्शन पर दी सफाई

New Labour Codes : केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड का कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी (हाथ में मिलने वाली तनख्वाह) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सरकार के मुताबिक, PF कटौती पहले की तरह ही 15,000 रुपये की वेज सीलिंग के आधार पर जारी रहेगी और इससे अधिक योगदान पूरी तरह ऑप्शनल है. अनिवार्य नहीं है.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर PF कटौती कानूनी सैलरी लिमिट के मुताबिक की जाती है, तो नए लेबर कोड टेक-होम सैलरी को बिल्कुल भी कम नहीं करते. 15,000 रुपये की वेज सीमा पर ही अनिवार्य PF कटौती लागू होगी, जबकि इससे ज्यादा योगदान कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर करेगा.
टेक-होम सैलरी की चिंताएं बढ़ीं
पिछले महीने लेबर कोड की घोषणा के बाद से नेट सैलरी में कमी को लेकर चिंताएं सामने आई हैं, क्योंकि नए नियम के तहत 'सैलरी' की नई परिभाषा के साथ बेसिक पे और संबंधित कंपोनेंट्स कुल सैलरी का कम से कम 50% होने चाहिए. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे ज्यादा PF योगदान और कम टेक-होम सैलरी की चिंताएं बढ़ीं हैं.
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड (PF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), वर्कमैन कंपनसेशन और मैटरनिटी बेनिफिट्स सहित विभिन्न सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की गणना पर असर पड़ने की उम्मीद थी, जिससे टेक-होम सैलरी पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, EPF सैलरी लिमिट ₹15000 है, जिसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन केवल इस राशि तक ही अनिवार्य है.
मंत्रालय के मुताबिक, अगर कटौती इस लिमिट के आधार पर होती है, तो टेक-होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं होता है. कर्मचारी और नियोक्ता इस लिमिट से ज्यादा वॉलंटरी रूप से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है.
मंत्रालय ने एक उदाहरण के साथ और साफ किया
एक कर्मचारी हर महीने ₹60,000 कमा रहा है, जिसमें बेसिक सैलरी और DA कुल ₹20,000 और भत्ते ₹40,000 हैं. ₹15,000 की लिमिट के तहत 12% योगदान के साथ ₹1,800 के EPF योगदान को मानते हुए नए और पुराने दोनों लेबर कोड के तहत टेक-होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा. PF योगदान वास्तविक बेसिक सैलरी की परवाह किए बिना, केवल ₹15,000 की कानूनी सैलरी लिमिट पर लागू होता है.
लेबर कोड से पहले टेक-होम सैलरी
नियोक्ता PF (12%) = ₹1,800
कर्मचारी PF (12%) = ₹1,800
टेक-होम सैलरी = ₹56,400
लेबर कोड के बाद टेक-होम सैलरी
नियोक्ता PF (12%) = ₹1,800
कर्मचारी PF (12%) = ₹1,800
टेक-होम सैलरी = ₹56,400 (कोई बदलाव नहीं)
नए लेबर कोड
सरकार ने 21 नवंबर को 29 कानूनों को चार लेबर कोड में मिलाकर नए कोड जारी किए, जिसका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है.