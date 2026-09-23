/जाम छलकाने वालों की बल्ले-बल्ले, शराब पीने के बाद बोतल फेंके नहीं; दुकान पर देकर पाएं रिफंड

TASMAC Bottle Deposit Scheme: अगर आप भी जाम छलकाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब तक आप शराब पीने के बाद भले ही खाली बोतल को यहां-वहां फेंक देते हो. लेकिन नया नियम जानने के बाद आप इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि संभालकर रखेंगे. जी हां, इस नए नियम को अक्टूबर के पहले हफ्ते से लागू कर दिया जाएगा और शराब की बोतल दुकान पर जाकर वापस करने के बदले आपको 10 रुपये मिलेंगे. तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग को-ऑरेशन (TASMAC) की तरफ से यह नियम लागू किया गया है. टीएएसएमएसी (TASMAC) से शराब खरीदने वाले कस्टमर को अक्टूबर के पहले हफ्ते से एक बोलत पर 10 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं. यह एक प्रपोजल है, जिसमें खाली बोतल वापस करने पर पैसे वापस (रिफंड) मिलने का नियम रखा गया है.