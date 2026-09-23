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जाम छलकाने वालों की बल्ले-बल्ले, शराब पीने के बाद बोतल फेंके नहीं; दुकान पर देकर पाएं रिफंड

Tamil Nadu Liquor Rules: अगले महीने से शराब पीने के बाद आपको खाली बोतल यहां-वहां फेंकने की जरूरत नहीं होगी. इस बोतल को वापस करने पर आपको दुकान से 10 रुपये वापस मिलेंगे. जी हां, तमिलनाडु की तरफ से इस व्यवस्था को अगले महीने से लागू करने का प्लान बनाया जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 23, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:32 PM IST
जाम छलकाने वालों की बल्ले-बल्ले, शराब पीने के बाद बोतल फेंके नहीं; दुकान पर देकर पाएं रिफंड
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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