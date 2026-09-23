/जाम छलकाने वालों की बल्ले-बल्ले, शराब पीने के बाद बोतल फेंके नहीं; दुकान पर देकर पाएं रिफंड

TASMAC Bottle Deposit Scheme: अगर आप भी जाम छलकाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब तक आप शराब पीने के बाद भले ही खाली बोतल को यहां-वहां फेंक देते हो. लेकिन नया नियम जानने के बाद आप इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि संभालकर रखेंगे. जी हां, इस नए नियम को अक्टूबर के पहले हफ्ते से लागू कर दिया जाएगा और शराब की बोतल दुकान पर जाकर वापस करने के बदले आपको 10 रुपये मिलेंगे. तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग को-ऑरेशन (TASMAC) की तरफ से यह नियम लागू किया गया है. टीएएसएमएसी (TASMAC) से शराब खरीदने वाले कस्टमर को अक्टूबर के पहले हफ्ते से एक बोलत पर 10 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं. यह एक प्रपोजल है, जिसमें खाली बोतल वापस करने पर पैसे वापस (रिफंड) मिलने का नियम रखा गया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार यह रकम हर बोतल पर छपी ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत (MRP) के अलावा ली जाएगी. इस कदम के बाद काउंटर पर चुकाई जाने वाली रकम बढ़ जाएगी. लेकिन खाली बोतल वापस करने पर ग्राहकों को 10 रुपये वापस मिल जाएंगे. इसका मकसद शराब की खाली बोतलों को इकट्ठा करने और रिसाइकल करने से जुड़ी समस्या को हल करना है. एक्स्ट्रा पेमेंट को रिफंड से जोड़ने का मकसद खरीदारों को शराब पीने के बाद बोतलें शराब की दुकानों पर वापस करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने टैक्स कानून में बदलाव करके शराब की हर बोतल पर 20 रुपये तक का पर्यावरण और सोशल वेलफेयर लेवी (Tax) लगाने का प्रावधान किया है. शुरुआती तौर पर यह लेवी 10 रुपये प्रति बोतल है. तय लिमिट और प्रस्तावित रकम के बीच के अंतर का मतलब है कि कस्टमर्स को 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, भले ही संशोधित प्रावधान में 20 रुपये तक की लेवी लगाने की इजाजत है. इस व्यवस्था में शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा तय रकम वसूलने की बात नहीं कही गई है.
टीएएसएमएसी तमिलनाडु में अपने आउटलेट्स के जरिए शराब की खुदरा बिक्री के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का उपक्रम है. टीएएसएमएसी बोतलें बिकने पर एक्स्ट्रा रकम वसूलेगा. जब ग्राहक खाली बोतलें लौटाएंगे, तो उन्हें रिफंड दिया जाएगा. खरीदारों पर इसका तुरंत असर यह होगा कि उन्हें खरीदते समय ज्यादा पैसे देने होंगे. यह अतिरिक्त खर्च बोतल लौटाने के प्रोसेस से वापस मिल जाएगा, जिससे यह प्रस्तावित उपाय शराब की असल खुदरा कीमत में स्थायी बढ़ोतरी से अलग होगा.
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस व्यवस्था से तय रिटेल प्राइस और बोतल के लिए तय चार्ज के अलावा अतिरिक्त पैसा वसूलने की गुंजाइश नहीं रहेगी. इसलिए, 10 रुपये की वसूली को शराब की कीमत से अलग दिखाया जाएगा. खबरों के अनुसार, इसे मदुरंतकम और तिरुपुर उपचुनाव के बाद लागू करने का प्लान है और अक्टूबर के पहले हप्ते में इसके शुरू होने की संभावना है.
रिपोर्ट्स में इसे शुरू करने की कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है और न ही बोतलें लौटाने और रिफंड पाने की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. ये ऑपरेशनल डिटेल्स ही तय करेंगी कि प्रस्तावित सिस्टम के तहत राज्य भर के टीएएसएमएसी आउटलेट्स पर वसूली शुरू होने के बाद ग्राहक इस व्यवस्था का इस्तेमाल कैसे करेंगे.