US Tariff: 32000 करोड़ का नुकसान! ट्रंप के टैरिफ से तमिलनाडु के टेक्सटाइल हब पर मंडराया खतरा, लाखों नौकरियों पर संकट
 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के 50% टैरिफ से राज्य को करीब 3.93 बिलियन डॉलर (करीब 32,000 करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हो सकता है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:16 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले का सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु को लगने वाला है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेतावनी दी है कि इस कदम से राज्य को करीब 3.93 बिलियन डॉलर (करीब 32,000 करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हो सकता है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था के लिए अनोखा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका राज्य का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है.

तमिलनाडु के निर्यातकों में पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है. आदेश रद्द हो रहे हैं और बढ़े हुए शुल्क के कारण राज्य के उत्पाद अब ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिशन खोते जा रहे हैं. खासतौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में इसका सीधा असर दिख रहा है.

अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर तमिलनाडु
आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में तमिलनाडु के कुल मर्चेंडाइज निर्यात का 31 प्रतिशत हिस्सा केवल अमेरिका को गया था, जो राष्ट्रीय औसत (20 प्रतिशत) से काफी ज्यादा है. ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा बोझ सीधे तमिलनाडु पर पड़ रहा है. मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को ही 1.62 बिलियन डॉलर (करीब 13,500 करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है. तमिलनाडु देश के कुल टेक्सटाइल निर्यात में 28 प्रतिशत का योगदान देता है और यह उद्योग लाखों परिवारों के जीवन का सहारा है.

तिरुप्पुर को सबसे बड़ा झटका
तिरुप्पुर जिले को भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है. अमेरिकी टैरिफ से ये जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पिछले साल 40,000 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा कमाया किया था. लेकिन अब ऑर्डर कैंसिल होने से हजारों यूनिट्स पर ताला लगने का खतरा है. तिरुप्पुर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम करने वाली 65% महिलाएं हैं. इस संकट के कारण 13% से 36% तक की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है. टेक्सटाइल के साथ-साथ डाइंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और मशीनरी जैसे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट अगर ट्रंप के टैरिफ को कर दे खारिज, तो क्या बर्बाद हो जाएगा सुपररिच अमेरिका?

स्टालिन ने केंद्र सरकार से मांगी मदद
मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राहत पैकेज की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योगों को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने जरूरी हैं. उनकी मांगों में शामिल हैं-
* मैन-मेड फाइबर पर जीएसटी में सुधार
ECLGS के तहत बिना गारंटी वाला लोन
RoDTEP स्कीम में विस्तार
यूरोप, ब्रिटेन और अफ्रीका के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

राज्य सरकार के स्वतंत्र प्रयास
स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु सरकार भी स्वतंत्र स्तर पर राहत देने के लिए काम कर रही है. हाल ही में राज्य ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही तमिलनाडु टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी शुरू किया गया है ताकि उद्योग को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके.

संकट का आंशिक हल
केंद्र सरकार ने कपास आयात पर 11% कस्टम ड्यूटी 31 दिसंबर तक निलंबित करने का कदम उठाया है. हालांकि स्टालिन ने इसे केवल आंशिक राहत बताया है. उन्होंने साफ कहा कि जब तक टैरिफ वापस नहीं लिए जाते या पर्याप्त इंसेंटिव नहीं दिए जाते, तब तक यह राहत शॉर्ट टर्म साबित होगी.

