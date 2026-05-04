₹600 करोड़ की दौलत वाले विजय ने कैसे तोड़ा तमिलनाडु का तिलिस्म ? जो कमल हासन, रजनीकांत ना कर पाए, पहली बार में ही थलापति ने कर दिया

Thalapathy Vijay net worth Victory Reason: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 ( Tamilnadu Assembly Election 2026) के नतीजे चौंकाने वाले हैं. दो साल पुरानी राजनीतिक पार्टी TVK धुरंधरों का सफाया करती दिख रही है. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार 'थलापति' जोसफ विजय (Vijay Thalapathy) जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. अब तक की मतगणना में विजय की पार्टी TVK 103 का आंकड़ा पार कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. दशकों से जो राज्य DMK और AIADMK का अभेद्य किला रहा है, 51 साल के विजय ने उसे भेद दिया है. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने उस तिलिस्म को तोड़ कर साबित कर दिया है कि पर्दे का हीरो प्रदेश चला सकता है. तमिलनाडु में कमल हसन और रजनीकांत जैसे सुपर स्टार जो करने से चूक गए, विजय ने वो पूरा कर दिया है. जनता ने थलापति को सिर्फ स्क्रीन नहीं, बल्कि जमीन पर भी पसंद किया है. अपने 33 साल के फिल्मी करियर में विजय ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्यार भी कमाया है, जो पहले ही चुनाव में उनके लिए वोट बनकर उभरा है.

कितने अमीर हैं थलपति विजय ?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक थलपति विजय के पास 624 करोड़ रुपये की दौलत है. 6 करोड़ की लग्जरी कार और 10 करोड़ के आलीशान बंगले में रहने वाले विजय के पास करोड़ों के गहने हैं. 2 किलो चांदी, 3132 ग्राम सोना और 134.91 कैरेट हीरे हैं. उनके सेविंग अकाउंट में 213.36 करोड़ रुपये, 5.79 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट है.

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विजय ने कैसे तोड़ा तमिलनाडु का तिलिस्म ?

साल 2024 में थलापति विजय ने राजनीतिक पार्टी बनाई और दो साल की मेहनत के दम पर उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से सबको चौंका दिया है. विजय की इस जीत के पीछे कई फैक्टर्स ने काम किया है. सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग को वो वोट बैंक में बदलने में कामयाब रहे. बॉक्स ऑफिस के अपने जादू को उन्होंने वोट में बदल दिया. थलपति विजय ने 33 सालों में ऐसी 70 से ज्यादा फिल्में की, जिनसे उनकी एक मसीहा की छवि बनी. महिलाएं और युवा वोटर्स उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुए हैं. अपने चुनावी वादों में भी विजय ने इन दोनों पर फोकस रखा. जिसका नतीजा वोटबैंक के तौर पर दिखा. विजय ने DMK या AIADMK के साथ कोई गठबंधन नहीं किया और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किय़ा. उनके इस साहस भरे कदम को देखकर उनपर वोटर्स का भरोसा और बढ़ा.

कमल हसन और रजनीकांत से कैसे अलग रहे विजय ?

दक्षिण में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है. सिल्वर स्क्रीन का जादू राजनीति की पिच तैयार करता रहा है. इस पिच पर कोई हिट तो कोई फ्लॉप होता रहा है. थलापति विजय ने इस पिच पर ओपनिंग मैच में छक्का मार दिया है. विजय ने एमजी रामचंद्रन, जयललिता की विरासत को आगे बढ़ाया, जहां फिल्मी सितारों ने तमिलनाडु की राजनीति पर राज किया. दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन भी राजनीति में उतरे, लेकिन उनका करिश्मा चुनावी जमीन पर नहीं चला. साउथ सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत को फैन्स भगवान मानते हैं. साल 2017 में उन्होंने इस फैन फॉलोइंग को भुनाने के लिए राजनीति में कदम रखा, लेकिन वो करिश्माई चमक नहीं दिखा पाए. जनता को उनके भीतर राजनीति को लेकर वो उत्साह नहीं दिखा, जो सिनेमा स्क्रीन पर दिखता है. कमल हसन ने साल 2018 में मक्कल नीधि मय्यम (MNM) पार्टी बनाई, लेकिन वो जमीनी तौर पर जनता से खुद को जोड़ने में सफल नहीं हो सकी. उनकी राजनीति आम जनता के दिलों तक नहीं पहुंच सकी. कमल हसन वामपंथी झुकाव वाले दिखे, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया.

विजय की जीत का मास्टर स्ट्रोक

विजय ने इन दोनों की गलतियों से सीख लिया और राजनीति में उतरने के साथ ही आम लोगों के बीच पहुंच गए. कार्यकर्ताओं के बीच घुलने-मिलने से लेकर पब्लिक के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनना उसकी सबसे बड़ी यूएसपी रही है. उन्होंने एकाएक छलांग मारने के बजाए, गांव और शहरों की गलियों से होते हुए राजनीति की उड़ान हासिल की. भले ही उनकी पार्टी दो साल पुरानी हो, लेकिन अपने फैन्स क्लब विजय मक्कल इयक्कम के जरिए वो बीते 10 सालों से जमीन पर लोगों से जुड़े हैं. इन सबके बीच AIADMK जयललिता के निधन के बाद से लगातार कमजोर हो रही है तो DMK को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा. ऐसे में फिल्मी सितारा, जो जमीनी नेता बन रहा था, लोगों ने उसपर प्यार लुटा दिया.