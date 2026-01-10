राजकोषीय घाटे के लिए हो गया टारगेट सेट, बजट से पहले PM मोदी के इस खास 'सिपाही' ने क्या कहा?

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को बजट पेश करेंगी. एक महिला वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा लगातार आठवीं बार रिकॉर्ड बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है. कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि बजट में 2047 विजन का भी ध्यान होना चाहिए. तब पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मीटिंग में शामिल हुईं थीं. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से देश के लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं. इस बीच प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के चेयरमैन महेंद्र देव ने कहा है कि विकसित भारत रोडमैप के तहत केंद्रीय बजट 2026 में राजकोषीय घाटे पर कंट्रोल और कर्ज स्थिरता (Debt sustainability) पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है.

राजकोषीय घाटे को 4.4% तक रखने का टारगेट

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, एक कार्यक्रम में महेंद्र देव ने कहा - बजट विकसित भारत रोडमैप का हिस्सा है और इसे तैयार करने वाले राजकोषीय घाटे पर कायम रहेंगे. साथ ही, जीडीपी के मुकाबले कर्ज मुख्य सूचक (indicator) है, इसलिए वे इस पर भी कायम रहेंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से भारत ने राजकोषीय को मजबूत करने में लगातार प्रगति की है और राजकोषीय घाटा कोविड काल के दौरान लगभग 9% से घटकर इस वर्ष लगभग 4.8% हो गया है. सरकार का लक्ष्य आगामी समय में राजकोषीय घाटे को लगभग 4.4% तक सीमित रखना है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का कर्ज-जीडीपी अनुपात 56.1% अनुमानित है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त ऋण लगभग 80% है, जो 2030 तक घटकर 76% हो सकता है.

निवेश दर में सुधार की जरूरत- देव

विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बातों को कहते हुए देव ने कहा कि निरंतर उच्च विकास के लिए अधिक निवेश और बेहतर दक्षता की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "यदि आप 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 35 प्रतिशत निवेश दर की आवश्यकता होगी।" उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान निवेश दर लगभग 30 प्रतिशत है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि निवेश की दक्षता में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. देव ने जोर देते हुए कहा, "पूंजी-उत्पादन अनुपात को वर्तमान 5 से बढ़ाकर लगभग 3.5 से 4 तक लाना होगा और उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए पूंजी के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है."

ग्लोबल चुनौतियों पर क्या बोले महेंद्र देव

ग्लोबल चुनौतियों पर बोलते हुए देव ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ संबंधी मुद्दे प्रमुख अनिश्चितताएं बने हुए हैं, जिसके चलते भारत को आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, "भू-राजनीतिक चिंताएं मौजूद हैं, इसलिए भारत की प्रतिक्रिया आत्मनिर्भरता है." उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कंपटीशन में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं विकसित करना है. देव ने कहा कि पिछले एक दशक और हाल के महीनों में किए गए सुधारों का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और निजी पूंजी को आकर्षित करना है. उन्होंने जीएसटी, आयकर सुधार, श्रम संहिता, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना जैसे उपायों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा, "इन सभी चीजों से कार्यकुशलता बढ़ेगी और हमें अधिक निजी पूंजी की आवश्यकता है और साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी बढ़ाना होगा."