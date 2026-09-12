/BRICS की कामयाबी से अमेरिका परेशान, भारत से जाने वाले सोलर पैनल पर लगाएगा भारी टैरिफ! क्या है पूरा प्लान?

Solar Import Tariff: भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन ने अमेरिका की परेशानी को बढ़ा दिया है. दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं आत्मनिर्भर कारोबार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. विकासशील देशों से चिढ़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस की सोलर इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इन तीनों देशों से आने वाले क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर भारी ड्यूटी लगाने के अंतिम फैसले पर मुहर लगा दी है. इस फैसले के बाद से इंटरनेशनल सोलर मार्केट में हड़कंप मच गया है.