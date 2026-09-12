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BRICS की कामयाबी से अमेरिका परेशान, भारत से जाने वाले सोलर पैनल पर लगाएगा भारी टैरिफ! क्या है पूरा प्लान?

US Commerce Department: अमेरिकी वाणिज्य विभाग की तरफ से भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर पैनल्स पर भारी एंटी-डंपिंग और सब्सिडी रोधी चार्ज लगाने का फैसला किया गया है। आइए जानते हैं भारतीय कंपनियों पर लगे 126% टैक्स और 2026 के नए नियमों का पूरा सच.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 12, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:34 PM IST
BRICS की कामयाबी से अमेरिका परेशान, भारत से जाने वाले सोलर पैनल पर लगाएगा भारी टैरिफ! क्या है पूरा प्लान?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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