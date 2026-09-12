/BRICS की कामयाबी से अमेरिका परेशान, भारत से जाने वाले सोलर पैनल पर लगाएगा भारी टैरिफ! क्या है पूरा प्लान?

Solar Import Tariff: भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन ने अमेरिका की परेशानी को बढ़ा दिया है. दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं आत्मनिर्भर कारोबार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. विकासशील देशों से चिढ़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस की सोलर इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इन तीनों देशों से आने वाले क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर भारी ड्यूटी लगाने के अंतिम फैसले पर मुहर लगा दी है. इस फैसले के बाद से इंटरनेशनल सोलर मार्केट में हड़कंप मच गया है.
अमेरिका की तरफ से की गई जांच में यह सामने आया कि भारत, इंडोनेशिया और लाओस के सोलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले अमेरिकी बाजार में अपने सोलर प्रोडक्ट को असल लागत से काफी कम कीमत पर बेच रहे थे. इसे कानूनी भाषा में डंपिंग कहा जाता है. इसके अलावा इन कंपनियों को अपनी-अपनी लोकल सरकारों से गलत तरीके से सब्सिडी भी मिल रही थी. अमेरिकी सरकार का मानना है कि इस वजह से अमेरिका की घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था.
अमेरिकी वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय सोलर प्रोडक्ट के लिए 123.04% की एंटी-डंपिंग ड्यूटी तय की गई है. इसके साथ ही भारतीय प्रोडक्ट पर 126.09% का काउंटरवेलिंग यानी सब्सिडी-रोधी शुल्क भी लगाया गया है. इन दोनों टैरिफ को मिलाकर भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका को सोलर सामान एक्सपोर्ट करना अब करीब-करीब असंभव हो गया है. इस टैक्स के बाद अमेरिकी बाजार में इंडियन सोलर प्रोडक्ट बेहद महंगे हो जाएंगे.
अमेरिका ने केवल भारतीय सोलर प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि दो एशियाई देशों पर भी भारी टैक्स की गाज गिराई है. इंडोनेशियाई एक्सपोर्टर्स के लिए 94.36% एंटी-डंपिंग ड्यूटी और 73.2% से लेकर 173.7% तक सब्सिडी-रोधी चार्ज लगाया गया है. वहीं, लाओस से आने वाले सोलर प्रोडक्ट की खरीद पर 65.43% की एंटी-डंपिंग ड्यूटी और 82.03% से 153.67% तक का सब्सिडी टैक्स लगाया गया है. यह फैसला टैरिफ एक्ट ऑफ (Tariff Act of 1930) के तहत लिया गया है.
जांच को 'अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड' नामक संगठन की अर्जी पर शुरू किया गया. इस संगठन में फर्स्ट सोलर, हानव्हा क्यूसेल्स यूएसए और मिशन सोलर एनर्जी जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं. संगठन के वकील टिम ब्राइटबिल के अनुसार 2022 के बाद से अमेरिका में सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता में 750% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन भारत और दूसरे देशों से सस्ते आयात के कारण अमेरिकी घरेलू कंपनियों को बाजार में कारोबार करने का मौका नहीं मिल रहा. सरकार की तरफ से उठाए गए इस कड़े कदम के बाद अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स और कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
सोलर केस के खत्म होने से पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन के रुख में बदलाव आने लगा है. अमेरिका को सोलर सेल्स की सप्लाई करने वाली कंपनियों ने अपना फोकस, लाओस और इंडोनेशिया से हटाकर साउथ कोरिया और फिलीपींस की तरफ करना शुरू कर दिया है. इसके अलावा केन्या, नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देश नए सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं. हालांकि, साउथ कोरियाई कंपनियों को भी अमेरिकी इंडस्ट्री ग्रुप की एक नई याचिका का सामना करना पड़ रहा है.
अमेरिकी व्यापार नियमों में हाल ही में सेक्शन-232 के तहत मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम आयात मूल्य तय किया गया. इसके तहत कच्चे पॉलीसिलिकॉन के लिए 21 डॉलर प्रति किलो, इंगोट्स और वेफर्स के लिए 100 डॉलर प्रति किलो, सोलर सेल्स के लिए 0.22 डॉलर प्रति वॉट और पैनल्स के लिए 0.38 डॉलर प्रति वॉट की न्यूनतम कीमत जरूरी कर दी गई. जानकारों का मानना है कि इस फ्लोर प्राइस के कारण आने वाले समय में एंटी-डंपिंग मामलों की गुंजाइश कम हो सकती है.
फिलहाल कॉमर्स डिपार्टमेंट ने केवल टैक्स की दर को फाइनल किया है. अंतिम फैसला यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन यानी USITC के हाथ में है. USITC आने वाली 14 अक्टूबर 2026 को इस बात पर फाइनल वोटिंग करेगा कि क्या इन तीन देशों के आयात से अमेरिकी इंडस्ट्री को वास्तव में नुकसान हुआ है. यदि यह पॉजिटिव रहा तो 2 नवंबर 2026 को कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल टैरिफ आदेश जारी कर देगा और जमा की गई रकम सरकार के पास चली जाएगी. यदि फैसला उल्टा आता है तो कलेक्ट किया गया टैक्स एक्सपोर्टर्स को वापस कर दिया जाएगा.
अमेरिका में सोलर इम्पोर्ट को लेकर विवाद काफी पुराना है. जून 2025 में लागू हुए सोलर III आदेशों में कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम को निशाना बनाया गया था. उन चार देशों से अमेरिका का सोलर आयात 2023 में 12.2 बिलियन डॉलर से घटकर 2025 में सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर रह गया था. अब देखने वाली बात यह होगी कि सोलर IV के तहत भारत पर लगे इस भारी टैक्स से भारतीय सोलर इंडस्ट्री इस झटके से कैसे निपटता है.