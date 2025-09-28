कमाई का जबरदस्त मौका! इस दिन लॉन्च होगा टाटा कैपिटल का IPO, जानिए पूरी डिटेल

कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 2.10 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2.65 करोड़ से अधिक शेयरों का ऑफर फोर सेल (OFS) शामिल है. टाटा कैपिटल IPO का रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया है और बुक-रनिंग लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल है.
Trending Photos
Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप (Tata Group) की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल का पब्लिक इश्यू 6 अक्टूबर को खुलने वाला है. ये साल 2025 का सबसे बड़ा IPO हो सकता है. ये IPO 17,200 करोड़ रुपये का हो सकता है. टाटा कैपिटल के IPO की क्लोजिंग 8 अक्टूबर को होगी. इसका अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को फाइनल होगा, जिसके बाद कंपनी के शेयर BSE, NSE पर 13 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं.
कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 2.10 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2.65 करोड़ से अधिक शेयरों का ऑफर फोर सेल (OFS) शामिल है. टाटा कैपिटल IPO का रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया है और बुक-रनिंग लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल है.
इस दिन फाइल किया था रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस
टाटा कैपिटल ने 26 सितंबर को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया था.
Tata Capital IPO की खास बातें
यह भी पढ़ें : TCS ने 650 कर्मचारियों की जॉइनिंग कंफर्म की, नई बेंच पॉलिसी के बीच राहत
कहां होगा फंड का इस्तेमाल?
IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल टाटा कैपिटल की Tier-1 कैपिटल बेस को मजबूत करने में होगा. इससे कंपनी को आगे लोन देने और भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
1040.9 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा
टाटा कैपिटल, टाटा संस की सहायक कंपनी है. अप्रैल-जून जून 2025 तिमाही में इसे 1040.9 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा हुआ है.