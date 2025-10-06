Advertisement
TATA Capital IPO: दीवाली से पहले कमाई का मौका, जेब में हैं ₹14996 तो बन सकते हैं टाटा के पार्टनर, मौका सिर्फ 3 दिन के लिए

TATA Capital IPO Detail:  दीवाली से पहले शेयर बाजार में बड़े-बड़े आईपीओ दस्तक दे रहे हैं. आज टाटा ग्रुप की प्रमुख वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ खुल रहा है. देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने में से एक टाटा समूह की कंपनी TATA Capital शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए आज IPO इश्यू कर रहा है.

Oct 06, 2025, 09:38 AM IST
TATA Capital IPO: दीवाली से पहले शेयर बाजार में बड़े-बड़े आईपीओ दस्तक दे रहे हैं. आज टाटा ग्रुप की प्रमुख वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ खुल रहा है. देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने में से एक टाटा समूह की कंपनी TATA Capital शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए आज IPO इश्यू कर रहा है. अगर आपके पास 15 हजार रुपया है तो आप भी इस आईपीओ के जरिए टाटा समूह की बड़ी कंपनी के हिस्सेदारी बन सकते हैं.  

TATA Capital IPO

बीते हफ्ते टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों के लिए बोली खोली थी. आज 6 अक्टूबर से टाटा कैपिटल का आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है. निवेशक 8 अक्टूबर तक इसके लिए बोली लगा सकेंगे. कुल 15,511 करोड़ रुपये के आईपीओ में दांव लगाने के लिए आपके पास 3 दिन का मौका है. हालांकि टाटा कैपिटल को ग्रे मार्केट में कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, लेकिन एक्पसर्ट लॉग टर्म में इसमें पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं. जानकारों की सलाह है कि आईपीओ मजबूत है, कंपनी की साख अच्छी है. इसका जीएमपी 2.30% की तेजी के साथ 7.50 रुपये है.  

सिर्फ 3 दिन पैसा लगाने का मौका 

टाटा कैपिटल के  शेयरों की कीमत 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. कंपनी ने आईपीओ के जरिए 6846 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए है. जिसमें मौजूदा शेयरधारक 8665 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे. आप 6 से8 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे. साल 2025 का सबसे बड़े इश्यू में कंपनी टोटल 47.58 करोड़ शेयर्स बेचेगी. इस आईपीओ के जरिए आपको  मिनिमम एक लॉट के लिए बिडिंग करनी होगी, जिसमें 46 शेयर्स मिलेंगे. 1 लॉट के लिए  14,996 रुपए निवेश करने होंगे, जबकि मैक्सिमम 13 लॉट होंगे, जिसके लिए  1,94,948 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. 

कंपनी की वित्तीय हालात कैसी है

टाटा कैपिटल टाटा समूह की वित्तीय कंपनी है, जिसमें टाटासंस की हिस्सेदारी 93 फीसदी है. बाकी टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट की है. कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपर लेयर NBFC का दर्जा हासिल है.  मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट  31% की बढ़त के साथ 1000 करोड़ रुपए रहा, ऑपरेशन से रेवेन्यू 50% बढ़कर 7478 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. वित्त वर्ष 2024-25 में नेट प्रॉफिट3655 करोड़ रुपए रहा, टोटल रेवेन्यू  28313 करोड़ रुपए रहा.  

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

IPO

