Hindi Newsबिजनेस

Tata Capital का शेयर बाजार में फ्लॉप डेब्यू, मात्र 1.23% प्रीमियम के साथ हुई लिस्टिंग, आज सेंसेक्स भी लाल

Tata Capital Share Price: टाटासंस की सब्सिडरी कंपनी TATA Capital आज बाजार में लिस्ट हो गई. टाटा की फाइनेंशियल कंपनी टाटा कैपिटल की लिस्टिंग ने निवेशकों को कुछ खास खुश नहीं किया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 13, 2025, 11:22 AM IST
Tata Capital IPO Listing: टाटासंस की सब्सिडरी कंपनी TATA Capital आज बाजार में लिस्ट हो गई. टाटा की फाइनेंशियल कंपनी टाटा कैपिटल की लिस्टिंग ने निवेशकों को कुछ खास खुश नहीं किया. Tata Capital बीएसई पर 1.23% के प्रीमियम के साथ 329.30 रुपये पर लिस्ट हुआ, यानी निवेशकों को हर शेयर पर सिर्फ 4 रुपये का मुनाफा हुआ. ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी जीरो पर पहुंच गया था. एनएसई पर 330 रुपये पर इस शेयर की एंट्री हुई है. टाटा कैपिटल से निवेशकों को कुछ खास मुनाफा नहीं दिखा. अब सबकी निगाहें एलजी की लिस्टिंग पर है.  यह आईपीओ 14 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा . इसके लिस्टिंग डे के परफॉर्मेंस पर सबकी नजर है.  टाटा कैपिटल का आईपीओ इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन डेब्यू उतना ही निराशाजनक रहा. 

आज शेयर बाजार का हाल  
 
भारतीय शेयर बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक फाइनेंशियल सर्विस और फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही है. सुबह करीब 9.34 बजे, सेंसेक्स 422.88 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,077.94 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 121.85 अंक या 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,163.50 पर कारोबार कर रहा था.  बेसमेंट से बिजनेस, 3 बार कंगाल होकर भी किया कमबैक...टूथब्रश बेचने वाले के रईसी के सामने आज पूरा बॉलीवुड फेल, तिजोरी में ₹13300 करोड़ की दौलत

 

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.22 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो 0.18 प्रतिशत, पीएसयू बैंक 0.22 प्रतिशत और फाइनेंशियल सर्विस 0.19 प्रतिशत की गिरावट में थे.  निफ्टी रियलिटी 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. निफ्टी फार्मा 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा था. निफ्टी आईटी 0.63 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.58 प्रतिशत की गिरावट में रहे। निफ्टी एफएमसीजी 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था.  

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स  
 
सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स, इंफोसिस, टाटा स्टील, एलएंडटी, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर्स थे. वहीं, इटरनल, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे. जानकारों ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर अतिरिक्त 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी और इस तरह अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध को फिर से भड़काने की धमकी के बाद शुक्रवार को हुई बिकवाली के बाद, वैश्विक शेयर बाजारों में स्थिरता लौटती दिख रही है.   

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

