तय हुआ टाटा कैपिटल IPO का प्राइस बैंड, इस दिन से खुलेगा इश्यू, पूरी डिटेल यहां देखें

Tata Capital IPO : टाटा ग्रुप (Tata Group) की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल का पब्लिक इश्यू 6 अक्टूबर को खुलने वाला है. टाटा कैपिटल ने IPO का प्राइस बैंड तय कर दिया है. ये 310-326 रुपये प्रति शेयर है. जबकि अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस 735 रुपये से लगभग 55 प्रतिशत कम है. IPO का कुल साइज 15,511.87 करोड़ रुपये है. टाटा कैपिटल के IPO की क्लोजिंग 8 अक्टूबर को होगी. इसका अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को फाइनल होगा, जिसके बाद कंपनी के शेयर BSE, NSE पर 13 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं.

2.10 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू

कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 2.10 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2.65 करोड़ से अधिक शेयरों का ऑफर फोर सेल (OFS) शामिल है. टाटा कैपिटल IPO का रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया है और बुक-रनिंग लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल है. टाटा कैपिटल ने 26 सितंबर को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया था.

Tata Capital IPO की खास बातें

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा.

इसकी शेयर अलॉटमेंट प्रक्रिया 9 अक्टूबर को पूरी होगी.

जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, उनके डिमैट अकाउंट में 10 अक्टूबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे.

वहीं, जिन्हें शेयर नहीं मिलेंगे, उन्हें 10 अक्टूबर को ही रिफंड कर दिया जाएगा.

टाटा कैपिटल के शेयरों की लिस्टिंग देश के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों– NSE और BSE पर 13 अक्टूबर को होने की संभावना है.

कहां होगा फंड का इस्तेमाल?

IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल टाटा कैपिटल की Tier-1 कैपिटल बेस को मजबूत करने में होगा. इससे कंपनी को आगे लोन देने और भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

1040.9 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा

टाटा कैपिटल, टाटा संस की सहायक कंपनी है. अप्रैल-जून जून 2025 तिमाही में इसे 1040.9 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा हुआ है.