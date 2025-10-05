Upcoming IPOs: पैसा लगाने का बड़ा मौका, आ रहा है टाटा कैपिटल-LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO, 27,000 करोड़ का मेगा इश्यू

Upcoming IPOs: निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है. अगले हफ्ते भारतीय बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल समेत 5 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं. इसमें मित्तल सेक्शन्स और रूबिकॉन रिसर्च शामिल हैं. दिग्गज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG Electronics इंडिया का 15,000 करोड़ रुपये का आईपीओ (IPO) 7 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. ये जानकारी कंपनी द्वारा जारी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में दी थी. '

टाटा ग्रुप (Tata Group) की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल का पब्लिक इश्यू 6 अक्टूबर को खुलने वाला है. टाटा कैपिटल ने IPO का प्राइस बैंड तय कर दिया है. ये 310-326 रुपये प्रति शेयर है. जबकि अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस 735 रुपये से लगभग 55 प्रतिशत कम है. IPO का कुल साइज 15,511.87 करोड़ रुपये है. टाटा कैपिटल के IPO की क्लोजिंग 8 अक्टूबर को होगी. इसका अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को फाइनल होगा, जिसके बाद कंपनी के शेयर BSE, NSE पर 13 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं.

कंपनियां, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अपने शेयर आम जनता को बेचकर कैपिटल जुटाती है, पब्लिक कंपनी बन जाती हैं. इससे कंपनी को एक्सपैंशन के लिए पैसा मिलता है और निवेशकों को कंपनी के ग्रोथ के साथ फायदा कमाने का अवसर मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : IT सेक्टर पर छाए संकट के बादल! खतरे में एक्सेंचर और TCS में हजारों नौकरियां

टाटा कैपिटल का IPO

6 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा

8 अक्टूबर को बंद होगा सब्सक्रिप्शन

प्राइस बैंड- ₹310 से ₹326 प्रति शेयर तय

रूबिकॉन रिसर्च का IPO

9 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा

13 अक्टूबर को बंद होगा सब्सक्रिप्शन

प्राइस बैंड- ₹461 से ₹485 प्रति शेयर तय

LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO

7 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा

9 अक्टूबर को बंद होगा सब्सक्रिप्शन

प्राइस बैंड- ₹1080 से ₹1140 प्रति शेयर तय

मित्तल सेक्शन्स का IPO