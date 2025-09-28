TCS ने 650 कर्मचारियों की जॉइनिंग कंफर्म की, नई बेंच पॉलिसी के बीच राहत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कैंडिडेट को अक्टूबर की जॉइनिंग डेट भी मिल गई है. हालांकि, जॉइनिंग तब तक अधूरी मानी जाएगी, जब तक उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता.
Tata Consultancy Services: देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने 650 कैंडिडेट्स की जॉइनिंग कंफर्म कर दी है. ये वही कैंडिडेट हैं जिनकी जॉइनिंग लगभग तीन महीने से डिले हो रही थी. कंपनी ने इन कैंडिडेट को प्री-जॉइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए कह दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कैंडिडेट को अक्टूबर की जॉइनिंग डेट भी मिल गई है. हालांकि, जॉइनिंग तब तक अधूरी मानी जाएगी, जब तक उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता.
TCS के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने जिन्हें भी ऑफर दिए हैं, उन्हें पूरा सम्मान देंगे. फ्रेसर्स हों या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, हम उन्हें टीम में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं.
नई बेंच पॉलिसी ने बढ़ाई चिंता
लेट जॉइनिंग ने कैंडिडेट और इंडस्ट्री में दोनों जगह चिंता बढ़ाई थी. TCS ने हाल ही में नई बेंच पॉलिसी लागू की है। इसके तहत कर्मचारियों को सालाना अधिकतम 35 दिन बिना प्रोजेक्ट अलॉटमेंट बिताने की अनुमति है, जबकि हर कर्मचारी से 225 बिल्ड बिजनेस-डे पूरे करने की उम्मीद रखी गई है. ये बदलाव लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और कर्नाटक लेबर डिपार्टमेंट की निगरानी में लागू किए गए हैं.
कंपनी का कुल हेडकाउंट जून 2025 तक 6,13,069 रहा है. नए कर्मचारियों की जॉइनिंग के साथ TCS ने अपने वर्कफोर्स विस्तार और प्रोजेक्ट डिमांड को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है.
5 महीने की देरी
TCS ने इस महीने अपने ज्यादातर कर्मचारियों के वार्षिक वेतन में बढ़ोतरी शुरू कर दी है. ये ग्रोथ मार्च 2025 तक खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए है. आम तौर पर कर्मचारियों का वेतन 4.5% से 7% तक बढ़ाया गया है. आम तौर पर TCS वेतन इन्क्रीमेंट अप्रैल में घोषित करता है, लेकिन इस बार ये प्रक्रिया 5 महीने की देरी से शुरू हुई.