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Hindi NewsबिजनेसTCS CEO Salary: TCS CEO की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, FY26 में मिला ₹280000000 का पैकेज; रिपोर्ट में खुलासा

TCS CEO Salary: TCS CEO की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, FY26 में मिला ₹280000000 का पैकेज; रिपोर्ट में खुलासा

TCS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, FY26 में के. कृतिवासन की कुल सैलरी 6 प्रतिशत बढ़ी है. पिछले वित्त वर्ष में उनका पैकेज ₹26.5 करोड़ था. ये अब बढ़कर ₹28.1 करोड़ हो गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 16, 2026, 04:35 PM IST
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TCS CEO Salary : देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की सालाना रिपोर्ट में बड़े अधिकारियों की सैलरी और कर्मचारियों की संख्या को लेकर कई अहम आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के CEO और MD के. कृतिवासन का कुल सैलरी पैकेज बढ़कर ₹28.1 करोड़ हो गया. वहीं दूसरी ओर कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में 23 हजार से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

CEO की सैलरी में 6% का इजाफा

TCS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, FY26 में के. कृतिवासन की कुल सैलरी 6 प्रतिशत बढ़ी है. पिछले वित्त वर्ष में उनका पैकेज ₹26.5 करोड़ था. ये अब बढ़कर ₹28.1 करोड़ हो गया है. इस पैकेज में ₹1.67 करोड़ बेस सैलरी, ₹1.43 करोड़ भत्ते और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जबकि करीब ₹25 करोड़ कमीशन के तौर पर दिए गए. कंपनी के अनुसार, उनका कुल वेतन कर्मचारियों के औसत वेतन से 332.8 गुना ज्यादा है.

COO को भी मिला करोड़ों का पैकेज

कंपनी की COO आरती सुब्रमणियन का कुल वेतन FY26 में ₹18.3 करोड़ रहा है. इसमें ₹1.5 करोड़ बेस सैलरी, ₹1.83 करोड़ अन्य लाभ और ₹15 करोड़ कमीशन शामिल है. कंपनी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी अलग-अलग देशों के मार्केट ट्रेंड और सैलरी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए की गई है.

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एक साल में घटे 23,460 कर्मचारी

जहां टॉप मैनेजमेंट की कमाई बढ़ी, वहीं कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम हो गई. FY25 के अंत तक TCS में कुल 6,07,979 कर्मचारी थे, जो FY26 के अंत तक घटकर 5,84,519 रह गए, यानी एक साल में 23,460 कर्मचारियों की कमी दर्ज की गई.

क्या AI बन रहा है वजह?

TCS पहले ही संकेत दे चुकी है कि कंपनी खुद को AI और नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक तैयार कर रही है. कंपनी का कहना है कि बदलते प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी जरूरतों के हिसाब से पुनर्गठन किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत करीब 2 प्रतिशत वैश्विक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. इसमें लगभग 12 हजार कर्मचारी शामिल बताए गए, जिनमें मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लोग ज्यादा प्रभावित हुए.

छंटनी पर कंपनी ने क्या कहा?

TCS ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की संख्या में आई पूरी गिरावट को केवल छंटनी नहीं कहा जा सकता. कंपनी के मुताबिक, कई कर्मचारियों ने खुद नौकरी छोड़ी और सामान्य एट्रिशन भी इसकी बड़ी वजह रही.

कर्मचारियों को कितनी सैलरी हाइक मिली?

कंपनी के अनुसार, भारत में जूनियर और मिड लेवल कर्मचारियों को FY26 में 4.5% से 7% तक वेतन वृद्धि दी गई. बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को डबल डिजिट इंक्रीमेंट भी मिला. वहीं, विदेशों में काम कर रहे कर्मचारियों को 1% से 6% तक सैलरी हाइक दी गई.

AI और वैश्विक माहौल पर CEO की टिप्पणी

अपने शेयरधारकों को लिखे पत्र में के. कृतिवासन ने कहा कि FY26 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से बड़ा बदलाव वाला साल रहा. उन्होंने कहा कि अब कंपनियां केवल AI एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल बढ़ा रही हैं. हालांकि वैश्विक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय तनाव की वजह से कंपनियां अभी भी सतर्क बनी हुई हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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