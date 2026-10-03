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TATA में रार, नहीं थम रहा नोएल-चंद्रशेखरन का विवाद, वीडियो से खुलेंगे राज?

देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. टाटासंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति से भड़ने नोएल टाटा ने अब बोर्ड से वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है.

Written ByBavita Jha
Published: Oct 03, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 03:26 PM IST
TATA में रार, नहीं थम रहा नोएल-चंद्रशेखरन का विवाद, वीडियो से खुलेंगे राज?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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