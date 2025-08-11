Air India Delhi Washington Flight: एयर इंडिया की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया क‍ि 1 सितंबर से दिल्ली से वाश‍िंगटन डीसी के लिए फ्लाइट को बंद क‍िया जा रहा है. एयरलाइंस की तरफ से कहा गया क‍ि यह फैसला कुछ ऑपरेशनल कारण से लिया गया है. एयर इंडिया की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि दिल्ली और वाश‍िंगटन डीसी के बीच फ्लाइट को इसलिए भी सस्‍पेंड क‍िया जा रहा है ताकि एयर इंडिया के पूरे नेटवर्क की व‍िश्‍वसनीता बनी रहे. गौरतलब है क‍ि एयर इंडिया की तरफ से हाल ही में अपने बोइंग बेड़े के पुराने प्‍लेन में नए इक्‍युपमेंट लगाने का काम शुरू किया है. (खबर अपडेट हो रही है...)