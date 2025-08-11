1 स‍ितंबर से नहीं उड़ेगी द‍िल्‍ली से वाश‍िंगटन की फ्लाइट, एयर इंड‍िया ने क्‍यों ल‍िया यह फैसला?
1 स‍ितंबर से नहीं उड़ेगी द‍िल्‍ली से वाश‍िंगटन की फ्लाइट, एयर इंड‍िया ने क्‍यों ल‍िया यह फैसला?

Air India Breaking: एयर इंडिया की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि दिल्ली और वाश‍िंगटन डीसी के बीच फ्लाइट को इसलिए भी सस्‍पेंड क‍िया जा रहा है ताकि एयर इंडिया के पूरे नेटवर्क की व‍िश्‍वसनीता बनी रहे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 11, 2025, 03:59 PM IST
1 स‍ितंबर से नहीं उड़ेगी द‍िल्‍ली से वाश‍िंगटन की फ्लाइट, एयर इंड‍िया ने क्‍यों ल‍िया यह फैसला?

Air India Delhi Washington Flight: एयर इंडिया की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया क‍ि 1 सितंबर से दिल्ली से वाश‍िंगटन डीसी के लिए फ्लाइट को बंद क‍िया जा रहा है. एयरलाइंस की तरफ से कहा गया क‍ि यह फैसला कुछ ऑपरेशनल कारण से लिया गया है. एयर इंडिया की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि दिल्ली और वाश‍िंगटन डीसी के बीच फ्लाइट को इसलिए भी सस्‍पेंड क‍िया जा रहा है ताकि एयर इंडिया के पूरे नेटवर्क की व‍िश्‍वसनीता बनी रहे. गौरतलब है क‍ि एयर इंडिया की तरफ से हाल ही में अपने बोइंग बेड़े के पुराने प्‍लेन में नए इक्‍युपमेंट लगाने का काम शुरू किया है. (खबर अपडेट हो रही है...)

क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

AIR INDIA

