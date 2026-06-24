कंपनी ने इस बदलाव के साथ ही अमेजन के पूर्व दिग्गज अमित नंदा को नया सीईओ नियुक्त किया है. 2021 में टाटा ग्रुप ने करीब 1.2 बिलियन डॉलर में ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी. उसके बाद से इसे अब तक का सबसे बड़ा लीडरश‍िप चेंज माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, 26 मई को टाटा संस के बोर्ड के सामने दिए गए प्रेजेंटेशन में टाटा डिजिटल के मैनेजमेंट ने अगले तीन साल में अपने रेवेन्‍यू में करीब 45 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी का अहम लक्ष्य रखा था. इस चर्चा के दौरान मैनेजमेंट ने इशारा क‍िया क‍ि प्रॉफ‍िट कमाने से पहले, तीन साल तक टाटा डिजिटल को हर साल 3,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है.