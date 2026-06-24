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घाटा पड़ा भारी, टाटा ग्रुप की इस कंपनी से द‍िग्‍गज की विदाई; अमेजन से आया अध‍िकारी संभालेगा कमान

Hari Menon Exit: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा ड‍िज‍िटल का लगातार बढ़ता घाटा पूरे ग्रुप में चर्चा का व‍िषय बना हुआ है. कंपनी के हजारों करोड़ के घाटे के बीच सीईओ हर‍ि मेनन ने अपने पद से इस्‍तीफा दे द‍िया है. उनकी जगह अब अम‍ित नंदा इस पद की ज‍िम्‍मेदारी संभालेंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 24, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:15 PM IST
घाटा पड़ा भारी, टाटा ग्रुप की इस कंपनी से द‍िग्‍गज की विदाई; अमेजन से आया अध‍िकारी संभालेगा कमान

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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