Tata Digital Company: टाटा डिजिटल के सबसे अहम कारोबार में से एक बिगबास्केट (BigBasket) के को-फाउंडर हरि मेनन (Hari Menon) का पद छोड़ने का फैसला इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके इस्तीफे ने टाटा ग्रुप के सबसे अहम डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुर्खियों में ला दिया है. टाटा डिजिटल इस समय बढ़ते घाटे, मार्केट कॉम्पटीशन और प्रॉफिट कमाने का भरोसेमंद रास्ता दिखाने के भारी दबाव से जूझ रही है. 16 जून को बिगबास्केट की तरफ से ऑफिशियल ऐलान किया गया कि हरि मेनन सीईओ (CEO) के पद से हट रहे हैं. अब वह कंपनी में बोर्ड मेंबर की भूमिका में नजर आएंगे.
कंपनी ने इस बदलाव के साथ ही अमेजन के पूर्व दिग्गज अमित नंदा को नया सीईओ नियुक्त किया है. 2021 में टाटा ग्रुप ने करीब 1.2 बिलियन डॉलर में ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी. उसके बाद से इसे अब तक का सबसे बड़ा लीडरशिप चेंज माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, 26 मई को टाटा संस के बोर्ड के सामने दिए गए प्रेजेंटेशन में टाटा डिजिटल के मैनेजमेंट ने अगले तीन साल में अपने रेवेन्यू में करीब 45 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी का अहम लक्ष्य रखा था. इस चर्चा के दौरान मैनेजमेंट ने इशारा किया कि प्रॉफिट कमाने से पहले, तीन साल तक टाटा डिजिटल को हर साल 3,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है.
टाटा डिजिटल पर काफी समय से प्रदर्शन सुधारने का दवाब है. टाटा ग्रुप से लगातार मिल रहे वित्तीय सहयोग के बावजूद, यह कंपनी इस समय पूरे ग्रुप में सबसे बड़े घाटे वाले कंपनी बनी हुई है. फाइनेंशियल ईयर 2025 में टाटा डिजिटल को 4,609.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, यह पिछले साल के 4,246 करोड़ रुपये के घाटे से भी ज्यादा था. इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 के 37,355 करोड़ रुपये से घटकर FY 2025 में 32,188 करोड़ रुपये रह गया. घाटे के बावजूद टाटा ग्रुप ने डिजिटल बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए FY 2025 में इसमें 4,000 करोड़ की नई कैपिटल डाली.
टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा एयर इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा डिजिटल जैसे भारी निवेश वाले कारोबार को नजदीक से देख रहे हैं. उन्होंने नए फंड की डिमांड किये जाने पर भी सवाल उठाए. टाटा ग्रुप के इंटरनल सोर्स का कहना है हरि मेनन का बदलाव पहले से तय था. उनके उत्तराधिकार का प्लान एक हिस्सा था, लेकिन मार्केट के जानकारों का मानना है कि यह कदम टाटा डिजिटल की उस छटपटाहट को दिखाता है जिसके तहत वह अपने कंज्यूमर फेसिंग कारोबार में काम की रफ्तार और प्रदर्शन को सुधारना चाहती है.
टाटा ग्रुप की तरफ से बिगबास्केट का अधिग्रहण किये जाने के बाद ई-कॉमर्स मार्केट का सिनेरियो बदल गया है. जेप्टो (Zepto) और ब्लिंकिट (Blinkit) जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तेजी से उभार ने डिलीवरी की रफ्तार और सुविधा को लेकर कस्टमर की उम्मीद पूरी तरह बदल दी. इसके अलावा अमेजन भी ग्रोसरी और ई-कॉमर्स कैटेगरी में पकड़ को मजबूत कर रहा है. इससे बाजार हिस्सेदारी के लिए जंग तेज हो गई है. इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है बिगबास्केट अपने कॉम्पटीटर के मुकाबले क्विक-कॉमर्स मॉडल को अपनाने में थोड़ा धीमी रही, इस कारण उसे पिछले कुछ साल में डार्क स्टोर्स और लॉजिस्टिक्स में निवेश बढ़ाना पड़ा.
बिगबास्केट के काम्पटीटर क्विक-कॉमर्स सेक्टर का बड़ा नाम बन गए हैं. अक्टूबर 2025 में हुई फंडिंग के अनुसार जेप्टो का मार्केट कैप 7 बिलियन डॉलर का था, जबकि ब्लिंकिट की वैल्यूएशन 12 से 13 बिलियन डॉलर के बीच आंकी गई. इस बीच, अमेजन से आए अमित नंदा की नियुक्ति से कंपनी को काफी उम्मीद है. अमेजन में ई-कॉमर्स ऑपरेशंस, मार्केटप्लेस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का उनका अनुभव टाटा डिजिटल को आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकता है. उनका फोकस प्रॉफिट बढ़ाने पर रहेगा.