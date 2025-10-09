Advertisement
मीट‍िंग से पहले ही सुलझ गया TATA का व‍िवाद! टाटा ट्रस्ट के मेहली मिस्त्री को लेकर आई यह खबर

Who is Mehli Mistry: एक मी‍ड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया है क‍ि मेहली मिस्त्री के करीबी ने कहा है मेहली की टाटा संस के बोर्ड में नियुक्ति के ल‍िए इच्छा नहीं है. इसके बाद टाटा संस बोर्ड की जगह को लेकर चली आ रही अटकलों पर विराम लग गया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:49 PM IST
मीट‍िंग से पहले ही सुलझ गया TATA का व‍िवाद! टाटा ट्रस्ट के मेहली मिस्त्री को लेकर आई यह खबर

Tata Group Dispute: टाटा ग्रुप में चल रही कलह और खींचतान पर सरकार ने तुरंत एक्‍ट‍िव होकर इसे संभालने की कोश‍िश की. इसको लेकर गृह मंत्री अम‍ित शाह के घर पर टाटा ट्रस्ट के सीन‍ियर्स के साथ लंबी बातचीत हुई थी. व‍िवाद को शांत करने के ल‍िए सरकार की कोश‍िश रंग लाती द‍िखाई दे रही है. 10 अक्‍टूबर को प्रस्‍ताव‍ित टाटा ट्रस्ट की अहम मीट‍िंग से पहले मीड‍िया में अच्‍छी खबर आ रही है. एनडीटीवी प्रॉफ‍िट की र‍िपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री के करीबी ने दावा क‍िया है क‍ि मेहली की टाटा संस के बोर्ड में नियुक्ति को लेकर क‍िसी तरह की इच्छा नहीं है. इसके बाद टाटा संस बोर्ड की जगह को लेकर चली आ रही अटकलों पर विराम लग गया है.

हाल‍िया व‍िवाद को भुलाकर आगे बढ़ने के ल‍िए तैयार दोनों पक्ष

सोर्स की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि विवाद के कारण मेहली टाटा ट्रस्ट से दूर नहीं हो रहे. अब जब मेहली के नरम रुख अख्‍तयार करने की खबर आ रही है तो विवाद सुलझ सकता है. बताया जा रहा है क‍ि बैठक आराम से चलेगी और सब कुछ सामान्य रहेगा. दोनों पक्ष हाल‍िया व‍िवाद को भुलाकर आगे बढ़ने के ल‍िए तैयार हैं. टाटा ट्रस्ट की मीट‍िंग खासतौर पर दान और सोशल वर्क से जुड़े कामों को लेकर होती हैं. एनडीटीवी की र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि मेहली मिस्त्री से संपर्क करने पर उन्होंने इस पर क‍िसी तरह की टिप्पणी नहीं की. यह खबर उस कदम के बाद आई है, जब दो द‍िन पले टाटा ट्रस्ट की टॉप लीडरश‍िप सरकार से संपर्क कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: रतन टाटा की पुण्‍यत‍िथ‍ि पर TCS न‍िवेशकों के ल‍िए बड़ा ऐलान, मालामाल होने की खबर सुन खुशी से झूम उठे

बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने दखल द‍िया
टाटा ट्रस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से दखल द‍िया गया. सूत्रों ने बताया क‍ि सरकार ने ट्रस्ट को संस्थागत स्थिरता बनाए रखने और आंतर‍िक मतभेद सुलझाने की सलाह दी. मंगलवार शाम को गृह मंत्री अम‍ित शाह के घर एक घंटे चली मीट‍िंग में टाटा ग्रुप के चार सीन‍ियर नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डेरियस खंबाटा ने ह‍िस्‍सा ल‍िया था. इन लोगों ने गृह मंत्री और व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण को अंदरूनी कलह के बारे में जानकारी दी थी. इस दौरान सलाह दी गई क‍ि ट्रस्ट की व‍िश्‍वसनीयता और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएं.

बोर्डरूम की लड़ाई नहीं, इकोनॉमी के ल‍िए भी अहम
सरकार के लिए टाटा ट्रस्ट का विवाद सिर्फ बोर्डरूम की लड़ाई नहीं, बल्कि इकोनॉमी के ल‍िए भी काफी अहम है. टाटा संस बैंक‍िंग, स्टील, विमानन, ऑटोमोबाइल और तकनीकी सेक्‍टर से जुड़ा हुआ है. ग्रुप में व‍िवाद सितंबर में हुई बोर्ड मीट‍िंग से भड़का है. ट्रस्टी बोर्ड नियुक्तियों, सूचना शेयर करने और टाटा संस की लंबित लिस्टिंग दायित्वों पर आपसी लड़ाई हुई. नोएल टाटा गुट में नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह शामिल हैं, प्रोसेस का पालन करने पर जोर दे रहा है. हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार नोएल टाटा गुट में केवल दो मेंबर हैं, जबकि बाकी चार मेहली मिस्त्री के साथ हैं.

यह भी पढ़ें: TCS से 6000 एम्‍पलाई न‍िकालने की खबर को CHRO ने बताया सही, 80 हजार की छंटनी पर कही यह बात

विपक्षी गुट का नेतृत्व मेहली मिस्त्री की तरफ से क‍िया जा रहा है. इसमें प्रामित जावेरी, जहांगीर जहांगीर और डेरियस खंबाटा शामिल हैं. इस गुट ने विजय सिंह के री-अपाइंटमेंट का व‍िरोध क‍िया गया और नए नामित निदेशकों की मांग की. आपको बता दें मेहली मिस्त्री, साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं, टाटा संस बोर्ड मीटिंग्स के एजेंडा और मिनट्स की मांग भी कर रहे हैं.

