टाटा ग्रुप में बड़ा घमासान: एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को टाटा ट्रस्ट ने बताया 'अवैध', नोएल टाटा ने खोला मोर्चा

टाटा संस के चेयरमैन के रूप में एन.चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को टाटा ट्रस्ट्स ने 'गैर-कानूनी' बताया है और चेयरमैन नोएल टाटा ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है. टाटा ट्रस्ट्स की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि नियमों के तहत चेयरमैन की नियुक्ति या फिर दोबारा के लिए ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स के बहुमत साबित करना होगा. ऐसे में अब टाटा संस के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर टाटा ट्रस्ट्स ने सख्त रुख अपनाया है.
ट्रस्ट्स ने इस फैसले को सीधे तौर पर गैरकानूनी करार दिया है. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है और साफ कर दिया है कि यह कदम नियमों के खिलाफ उठाया गया है. टाटा ट्रस्ट्स की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि चेयरमैन की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति तभी वैध मानी जा सकती है, जब ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स इसके पक्ष में हो. इसके अलावा, जब तक ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स बैठक में मौजूद न हों, तब तक टाटा संस का बोर्ड चेयरमैन से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव पास करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता.
बोर्ड बैठक के दौरान चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त करने का प्रस्ताव लाया गया था. इसमें चार डायरेक्टर्स ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, जबकि नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर मौजूद नोएल टाटा ने इसके खिलाफ वोट किया. नोएल टाटा के विरोध के चलते यह प्रस्ताव कानूनी रूप से अमान्य हो गया. अपने रुख को सही साबित करने के लिए नोएल टाटा ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ से ली गई कानूनी राय भी बोर्ड के सामने रखी.
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में टाटा संस को अपनी लिस्टिंग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि 2022 में आरबीआई ने टाटा संस को 'अपर-लेयर NBFC' के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसके नियमानुसार कंपनी को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है. ऐसे मोड़ पर शीर्ष नेतृत्व को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद समूह के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.