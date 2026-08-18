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कोरम पूरा नहीं होने से Tata Sons की AGM रद्द, चंद्रशेखरन के बाद कौन संभालेगा कमान?

कोरम पूरा नहीं होने की वजह से टाटा संस की सालाना आम बैठक (AGM) रद्द कर दी गई है.

Published: Aug 18, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:07 PM IST
कोरम पूरा नहीं होने से Tata Sons की AGM रद्द, चंद्रशेखरन के बाद कौन संभालेगा कमान?
Image Credit: AI/X

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