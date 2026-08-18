कोरम पूरा नहीं होने से Tata Sons की AGM रद्द, चंद्रशेखरन के बाद कौन संभालेगा कमान?

Annual General Meeting Called Off : देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित कारोबारी समूहों में से एक टाटा संस (Tata Sons) की सालाना आम बैठक (AGM) कोरम पूरा नहीं होने के कारण टाल दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक कोरम यानी अनिवार्य सदस्यों की उपस्थिति पूरा न होने के कारण स्थगित करनी पड़ी है. इस मामले में ये डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है, जब टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने होल्डिंग कंपनी के प्रमुख के रूप में एक और कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करने का फैसला लिया था. उनके इस फैसले के बाद टाटा समूह में नए नेतृत्व की खोज की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.