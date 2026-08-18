कोरम पूरा नहीं होने से Tata Sons की AGM रद्द, चंद्रशेखरन के बाद कौन संभालेगा कमान?

Annual General Meeting Called Off : देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित कारोबारी समूहों में से एक टाटा संस (Tata Sons) की सालाना आम बैठक (AGM) कोरम पूरा नहीं होने के कारण टाल दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक कोरम यानी अनिवार्य सदस्यों की उपस्थिति पूरा न होने के कारण स्थगित करनी पड़ी है. इस मामले में ये डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है, जब टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने होल्डिंग कंपनी के प्रमुख के रूप में एक और कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करने का फैसला लिया था. उनके इस फैसले के बाद टाटा समूह में नए नेतृत्व की खोज की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.
चंद्रशेखरन के इस फैसले के बाद टाटा संस के अगले चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने इस प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है. टाटा संस में करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स की इस उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका रहने की उम्मीद है. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं. हालांकि, टाटा संस के नए चेयरमैन की नियुक्ति कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तय औपचारिक कमेटी प्रक्रिया के तहत ही होगी.
मई में हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन ने ग्रुप के नए कारोबारों के प्रदर्शन, विकास की संभावनाओं और पूंजी की जरूरतों से जुड़ी योजनाएं पेश की थीं. इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन जैसे क्षेत्र शामिल थे. बैठक के दौरान नोएल टाटा ने कुछ कारोबारों को लेकर चिंता जताई थी. इनमें एयर इंडिया और बिगबास्केट शामिल थे, जहां घाटे को लेकर सवाल उठाए गए. वहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाला कारोबार माना गया.
नोएल टाटा खुद भी टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में बोर्ड स्तर पर बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं. 70 साल की उम्र पूरी होने के बाद वे नवंबर में छह टाटा कंपनियों के बोर्ड से रिटायर होंगे. इनमें ट्रेंट, टाटा स्टील, टाइटन, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल शामिल हैं. हालांकि, नोएल टाटा टाटा संस के बोर्ड में निदेशक बने रहेंगे. टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों पर अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों की तरह रिटायरमेंट की उम्र सीमा लागू नहीं होती. चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है.