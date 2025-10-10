TCS Share Price: टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से 6000 कर्मचार‍ियों की छंटनी पर मुहर लगाए जाने के बाद कंपनी की तरफ से न‍िवेशकों और कर्मचार‍ियों के ल‍िए बड़ा ऐलान क‍िया जा रहा है. कंपनी ने गुरुवार को त‍िमाही नतीजों का ऐलान क‍िया. इस दौरान न‍िवेशकों के ल‍िए 11 रुपये प्रत‍ि शेयर के ड‍िव‍िडेंड की घोषणा की गई. अब कंपनी ने दूसरी खुशखबरी अपने जून‍ियर कर्मचार‍ियों के ल‍िए दी है. कंपनी की तरफ से तिमाही वेरिएबल अलाउंस (QVA) का ऐलान क‍िया गया. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि जूनियर कर्मचारियों को 100% वेरिएबल पे द‍िया जाएगा.

अच्छी परफारमेंस वालों को 10% से ज्यादा का हाइक

छंटनी के बीच यह खबर कर्मचार‍ियों के लि‍ए राहत भरी है. टीसीएस के अंदर सी, सी1 और सी2 ग्रेड वाले जूनियर कर्मचारी हैं. इन कर्मचारियों को हर साल सैलरी इंक्रीमेंट और पूरा वेरिएबल पे मिलता है. ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार कंपनी के सीएचआरओ सुदीप कुन्नुमल (Sudeep Kunnumal) की तरफ से कर्मचारियों को जारी ई-मेल में बताया गया क‍ि 25 सितंबर से सी3ए ग्रेड तक के कर्मचारियों की सैलरी हाइक की गई है. अच्छी परफारमेंस वालों को 10% से ज्यादा का हाइक द‍िया गया है.

सी2 ग्रेड तक के एम्‍पलाई को 100% क्यूवीए

लेकिन सी3ए और इससे ऊपर के कर्मचारियों का वेरिएबल पे और सैलरी हाइक बिजनेस परफॉर्मेंस पर ड‍िपेंड करता है. एक कर्मचारी ने नाम नहीं प्रकाश‍ित करने की शर्त पर बताया क‍ि इन ग्रेड्स के लिए अलग नियम हैं. कुन्नुमल ने अपने ई-मेल में लिखा, 'हमने FY 2026 के दूसरे क्‍वार्टर के नतीजे घोषित कर द‍िये. हमारी ग्रोथ स्थिर रही. आप सभी के योगदान के लिए धन्यवाद. सी2 ग्रेड तक के सभी एम्‍पलाई को 100% क्यूवीए मिलेगा.'

20,000 कर्मचारियों की छंटनी का दावा

उन्होंने बताया क‍ि सी3ए और इससे ऊपर वाले कर्मचारियों का QVA बिजनेस यूनिट की परफारमेंस पर ड‍िपेंड करेगा. टीसीएस की तरफ से गुरुवार को जारी नतीजों में कंपनी का प्रॉफ‍िट 3.8% घटकर 12,075 करोड़ रुपये रहा, यह पिछले तिमाही में 12,760 करोड़ रुपये था. लेकिन रेवेन्यू 3.7% बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये हो गया. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि सितंबर तिमाही में टीसीएस ने करीब 20,000 कर्मचारियों की छंटनी की है. इस दौरान कंपनी की तरफ से 11 रुपये प्रत‍ि शेयर का ड‍िव‍िडेंड देने का भी ऐलान क‍िया गया.