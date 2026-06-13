iPhone की चमक के पीछे 'जहरीले पानी' का साया? टाटा प्लांट से जवाब तलब, बंदी तक पहुंच सकता है मामला

25 मई 2026 की एक रेग्युलेटरी नोटिस, जिसकी समीक्षा रायटर्स ने की है. उसके अनुसार इन शिकायतों के बाद दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच पांच बार निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने परिसर के भीतर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग में अवेस्टवॉटर छोड़ा. इसके बाद तालाब के ओवरफ्लो होने से पास की कृषि भूमि में स्थित खुले कुओं का भूजल प्रदूषित हो गया. नोटिस में ये भी कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर 2025 को जारी निर्देशों के बावजूद कंपनी ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए. हालांकि, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रायटर्स को दिए बयान में कहा कि उसने एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्वतंत्र जांच कराई है. इसमें कंपनी को सभी रेग्युलेटरी मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पाया गया.