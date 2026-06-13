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iPhone की चमक के पीछे 'जहरीले पानी' का साया? टाटा प्लांट से जवाब तलब, बंदी तक पहुंच सकता है मामला

देश के पॉल्यूशन रेग्युलेटर ने Apple के iPhone के लिए कंपोनेंट बनाने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फैक्ट्री पर वेस्टवॉटर छोड़कर आस-पास के कृषि क्षेत्रों के ग्राउंडवॉटर को प्रदूषित करने का आरोप लगाया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:21 PM IST
iPhone की चमक के पीछे 'जहरीले पानी' का साया? टाटा प्लांट से जवाब तलब, बंदी तक पहुंच सकता है मामला
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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