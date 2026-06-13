iPhone की चमक के पीछे 'जहरीले पानी' का साया? टाटा प्लांट से जवाब तलब, बंदी तक पहुंच सकता है मामला

Tata's iphone Factory in Tamil Nadu : देश के पॉल्यूशन रेग्युलेटर ने Apple के iPhone के लिए कंपोनेंट बनाने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फैक्ट्री पर वेस्टवॉटर छोड़कर आस-पास के कृषि क्षेत्रों के ग्राउंडवॉटर को प्रदूषित करने का आरोप लगाया है. रेग्युलेटर ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, Apple की चीन से बाहर iPhone उत्पादन बढ़ाने की रणनीति का अहम हिस्सा है और दक्षिण एशिया में Apple की दूसरी सबसे बड़ी सप्लायर है. पहले स्थान पर ताइवान की फॉक्सकॉन है. जांच के दायरे में आई फैक्ट्री तमिलनाडु के होसुर में स्थित है, जहां iPhone के बैक पैनल और अन्य कंपोनेंट बनाए जाते हैं. फैक्ट्री के आसपास के किसानों ने कई महीनों से तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की थी कि प्लांट से निकलने वाला वेस्टवॉटर उनकी जमीन और खुले कुओं को प्रदूषित कर रहा है.
25 मई 2026 की एक रेग्युलेटरी नोटिस, जिसकी समीक्षा रायटर्स ने की है. उसके अनुसार इन शिकायतों के बाद दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच पांच बार निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने परिसर के भीतर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग में अवेस्टवॉटर छोड़ा. इसके बाद तालाब के ओवरफ्लो होने से पास की कृषि भूमि में स्थित खुले कुओं का भूजल प्रदूषित हो गया. नोटिस में ये भी कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर 2025 को जारी निर्देशों के बावजूद कंपनी ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए. हालांकि, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रायटर्स को दिए बयान में कहा कि उसने एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्वतंत्र जांच कराई है. इसमें कंपनी को सभी रेग्युलेटरी मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पाया गया.
कंपनी ने कहा कि वो जिम्मेदार व्यावसायिक गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.टाटा ने ये भी बताया कि उसने प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों को जवाब दे दिया है. लेकिन, इससे अधिक जानकारी नहीं दी. वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मई में जारी नोटिस में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा है कि नियमों के कथित उल्लंघन के लिए उसकी इकाई की बिजली आपूर्ति क्यों न काट दी जाए और प्लांट को क्यों न बंद किया जाए.
भारत में कंपनियों को प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का सामना करना पड़ता रहा है. वर्ष 2024 में Mercedes-Benz को भी अपने भारत स्थित एकमात्र कारखाने में वेस्टवॉटर और वायु प्रदूषण प्रबंधन में सुधार करना पड़ा था, जब अधिकारियों ने पर्यावरण कानूनों के अनुपालन में खामियां पाई थीं. भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने फरवरी में संसद को बताया था कि पिछले पांच वर्षों में जांची गई 5,44,364 औद्योगिक यूनिट्स में से 4.4 प्रतिशत पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रही थीं, जबकि 3,600 को प्रदूषण नियंत्रण विभागों द्वारा बंद कर दिया गया.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को जारी ये नोटिस Apple की भारतीय सप्लाई चेन से जुड़ी हालिया समस्याओं की चेन में नया मामला है. सितंबर 2024 में होसुर स्थित टाटा प्लांट में लगी आग के कारण iPhone कंपोनेंट प्रोडक्शन अस्थायी रूप से रुक गया था. वहीं, सितंबर 2023 में Apple की पूर्व सप्लायर पेगट्रोन के iPhone प्लांट में आग लगने से प्रोडक्शन कई दिनों तक ठप रहा था. रिसर्च फर्मकाउंटरपॉइंट के अनुसार, वर्ष 2026 तक दुनिया में बनने वाले कुल iPhone में भारत की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि चार साल पहले यह केवल 6 प्रतिशत थी.