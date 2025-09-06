GST 2.0 का जादू! टाटा मोटर्स ने कम किए कारों के दाम, जानिए अब कितनी सस्ती हो जाएगी आपकी फेवरेट कार
GST 2.0 का जादू! टाटा मोटर्स ने कम किए कारों के दाम, जानिए अब कितनी सस्ती हो जाएगी आपकी फेवरेट कार

नवरात्री या दिवाली से पहले आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा अब ग्राहकों तक पहुंच रहा है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:24 PM IST
  1. नवरात्री या दिवाली से पहले आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा अब ग्राहकों तक पहुंच रहा है. शुक्रवार को टाटा मोटर्स ने ऐलान किया कि वह अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती कर रही है. कंपनी का कहना है कि यह फैसला ग्राहकों को सस्ती गाड़ियां उपलब्ध कराने और निजी परिवहन को और आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है.
  2. जीएसटी में कटौती का असर शुक्रवार को शेयर बाजार में भी देखने को मिला. बीएसई ऑटो इंडेक्स 1.30 प्रतिशत उछलकर 58,883.09 पर पहुंच गया. हुंडई मोटर के शेयर में 2.69 प्रतिशत, आयशर मोटर्स में 2.43 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.34 प्रतिशत और अशोक लेलैंड में 2.22 प्रतिशत की तेजी आई. वहीं, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के शेयर 1.70 प्रतिशत और टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 1.28 प्रतिशत ऊपर बंद हुए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वाहनों के लिए जीएसटी दरों में कटौती ने बाजार में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है और इसका असर इन्वेस्टर्स के रुख पर भी दिखा.
  3. टाटा की कारें कितनी हुईं सस्ती?
    टाटा मोटर्स ने बताया कि कंपनी जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दे रही है. कंपनी की लोकप्रिय छोटी कार टियागो की कीमत में 75 हजार रुपये, टिगोर में 80 हजार रुपये और अल्ट्रोज़ में 1.10 लाख रुपये तक की कमी की गई है. वहीं, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पंच अब 85 हजार रुपये सस्ती हो गई है, जबकि नेक्सॉन की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की बड़ी कटौती की गई है. इसके अलावा, टाटा की नई मिड-साइज SUV कर्व में 65 हजार रुपये तक की कीमत घटाई गई है. प्रीमियम एसयूवी हैरियर और सफारी की बात करें तो इन्हें खरीदने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. कंपनी ने बताया कि हैरियर की कीमत 1.4 लाख रुपये और सफारी की कीमत 1.45 लाख रुपये तक घटाई गई है.
  4. यह भी पढ़ें- घर खरीदने या बनाने का सपना होगा सस्ता! GST में बदलाव के बाद सीमेंट और स्टील कितना सस्ता?
  5. ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा
    टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्र ने कहा कि 22 सितंबर से पैसेंजर गाड़ियों पर जीएसटी दरों में कमी एक प्रगतिशील और सही समय पर लिया गया फैसला है. इससे पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए निजी परिवहन और आसान होगा. हमारी लोकप्रिय कारों और SUV की रेंज अब हर सेगमेंट में और ज्यादा सुलभ हो जाएगी, जिससे पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को भी बड़ा फायदा होगा.
  6. खरीदारी का सुनहरा मौका
    ऑटो सेक्टर पहले से ही फेस्टिव सीजन में अपनी बिक्री बढ़ाने की तैयारी में है. ऐसे में जीएसटी कटौती और टाटा मोटर्स की ओर से दाम घटाए जाने का सीधा असर कार की बिक्री पर दिखेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले हफ्तों में बाजार में गाड़ियों की डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ग्राहक अब अपने सपनों की कार पहले से कम दाम पर खरीद पाएंगे.
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

