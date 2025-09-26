Advertisement
कौन हैं शैलेश चंद्रा, जो बन गए टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ; कंपनी ने क्‍यों क‍िया बदलाव?

Who is Shailesh Chandra: मुंबई बेस्‍ड ऑटो कंपनी के कमर्श‍ियल व्‍हीकल ब‍िजनेस को एक अलग यून‍िट में रखा जाएगा. वहीं पैसेंजर व्‍हीकल, इलेक्ट्रिक व्‍हीकल, जेएलआर और संबंधित निवेश दूसरी यून‍िट में होंगे.

Sep 26, 2025
कौन हैं शैलेश चंद्रा, जो बन गए टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ; कंपनी ने क्‍यों क‍िया बदलाव?

Tata Motors MD Shailesh Chandra: टाटा मोटर्स की तरफ से क‍िये गए बड़े ऐलान में बताया गया क‍ि कंपनी ने शैलेश चंद्रा को एड‍िशनल डायरेक्‍टर, एमडी और सीईओ न‍ियुक्‍त क‍िया है. शैलेश चंद्रा की नियुक्ति 1 अक्टूबर 2025 से तीन साल के लिए प्रभावी होगी. चंद्रा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (TPEM) की अगुवाई भी जारी रखेंगे. यह फैसला पीबी बालाजी के ग्रुप सीईओ पद से इस्तीफे के बाद लिया गया. बालाजी 1 अक्टूबर से ही यूके की जेएलआर ऑटोमोटिव के सीईओ बनेंगे.

कमर्श‍ियल व्‍हीकल से जुड़ा ब‍िजनेस होगा

मुंबई बेस्‍ड ऑटो कंपनी के कमर्श‍ियल व्‍हीकल ब‍िजनेस को एक अलग यून‍िट में रखा जाएगा. वहीं पैसेंजर व्‍हीकल, इलेक्ट्रिक व्‍हीकल, जेएलआर और संबंधित निवेश दूसरी यून‍िट में होंगे. कंपनी ने रेग्‍युलेट‍िंग फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने गिरीश वाघ को टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के बोर्ड में एड‍िशनल डायरेक्‍टर, एमडी और सीईओ नियुक्त किया है. यह नई ल‍िस्‍टेड यून‍िट होगी, जहां पर कमर्श‍ियल व्‍हीकल से जुड़ा ब‍िजनेस होगा.

1 अक्टूबर से पांच साल के ल‍िये न‍ियुक्‍त‍ि
इसके अलावा, सुधा कृष्णन को कंपनी का एड‍िशन नॉन एग्‍जीक्‍यूट‍िव इंड‍िपेंडेंट डायरेक्‍टर पांच साल के लिए 1 अक्टूबर से नियुक्त किया गया. हन्ने सोरेनसेन जेएलआर ऑटोमोटिव पीएलसी, यूके के बोर्ड में बने रहेंगी. कोसाराजू वीरय्या चौधरी और गुंटर कार्ल बुटशेक टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स के बोर्ड में शामिल होंगे. आपको बता दें शैलेश चंद्रा अप्रैल 2016 में टाटा मोटर्स में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के हेड के रूप में शामिल हुए. बाद में वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के चेयरमैन बने.

इससे पहले सितंबर 2013 से मार्च 2016 तक वे टाटा संस में जनरल मैनेजर-ग्रुप स्ट्रैटेजी और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट-ग्रुप चेयरमैन ऑफिस में रहे. वह टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के नॉन-एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर हैं. विदेशी कंपनियों जैसे ट्रिलिक्स एसआरएल, इटली और टाटा मोटर्स डिजाइन टेक सेंटर पीएलसी, यूके में भी बोर्ड में हैं.

चंद्रा ने बनारस हिंदू यून‍िवर्स‍िटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक क‍िया है. इसके बाद एस.पी. जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एक्जीक्यूटिव मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया. उनकी एक्‍सपर्टीज इलेक्ट्रिक व्‍हीकल में है, जो कंपनी के भविष्य के लिए अहम है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल

Tata Motors

