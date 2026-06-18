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Tata Motors ने बढ़ाए कमर्शियल वाहनों के दाम, 2.5% तक महंगे होंगे CV; जानिए क्या हैं कारण?

देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने बढ़ती इनपुट लागत के दबाव को देखते हुए अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:34 PM IST
Tata Motors ने बढ़ाए कमर्शियल वाहनों के दाम, 2.5% तक महंगे होंगे CV; जानिए क्या हैं कारण?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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