Tata Motors ने बढ़ाए कमर्शियल वाहनों के दाम, 2.5% तक महंगे होंगे CV; जानिए क्या हैं कारण?

Tata Motors To Raise Commercial Vehicle Prices : देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने बढ़ती इनपुट लागत के दबाव को देखते हुए अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5% तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. कंपनी के मुताबिक, नई कीमतें विभिन्न मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होंगी. ये फैसला प्रोडक्शन लागत में लगातार हो रही ग्रोथ की भरपाई के लिए लिया गया है. नई दरें लागू होने के बाद ग्राहकों को कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी.
ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस कीमत बढ़ोतरी का कारण कच्चे माल (कमोडिटी) की बढ़ती कीमतों और इनपुट कॉस्ट में हुई ग्रोथ को बताया है. ये बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर लागू होगी. कंपनी ने फाइलिंग में कहा, 'यह कीमत बढ़ोतरी बढ़ती कमोडिटी कीमतों और अन्य इनपुट लागतों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए की जा रही है.'
टाटा मोटर्स CV सहित कई ऑटो कंपनियों ने हाल ही में लगातार लागत दबाव के चलते कीमतें बढ़ाई हैं. खासकर कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण बढ़ी अनिश्चितताओं की वजह से. पिछले हफ्ते, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने भी अपने पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में 1.5% तक कीमत बढ़ाने की घोषणा की थी. ये 1 जुलाई 2026 से लागू हुई.
मार्च में भी टाटा मोटर्स CV ने 1 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी की थी. ये पूरे रेंज पर लागू थी और मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग थी. पिछले साल भी कंपनी ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की थी. वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4FY26) में टाटा मोटर्स CV ने अपने मुनाफे (बॉटमलाइन) में साल-दर-साल (YoY) 70% की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि रेवेन्यू 22% बढ़कर 24,452 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने प्रति शेयर 4 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया था.