Tata Motors ने बढ़ाए कमर्शियल वाहनों के दाम, 2.5% तक महंगे होंगे CV; जानिए क्या हैं कारण?

मार्च में भी टाटा मोटर्स CV ने 1 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी की थी. ये पूरे रेंज पर लागू थी और मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग थी. पिछले साल भी कंपनी ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की थी. वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4FY26) में टाटा मोटर्स CV ने अपने मुनाफे (बॉटमलाइन) में साल-दर-साल (YoY) 70% की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि रेवेन्यू 22% बढ़कर 24,452 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने प्रति शेयर 4 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया था.