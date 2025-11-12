डीमर्जर के बाद Tata Motors की धांसू लिस्टिंग, 28% बढ़ कर ₹335 पर लिस्ट हुआ TMCV का शेयर

Tata Motors: टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद आज उसके कॉमर्शियल व्हीक्ल्स बिजनेस की शेयर मार्केट में धमाकेदार एंट्री हुई है. Tata Motors Commercial Vehicles का शेयर शेयर बाजार में 28 फीसदी के ग्रोथ के साथ लिस्ट हुआ. शेयर अपने डिस्कवरी प्राइस ₹260.75 के मुकाबले 28% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है.

टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीक्ल्स की लिस्टिंग

NSE पर ₹335 प्रति शेयर और BSE पर ₹330.25 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ. टाटा मोटर्स के शेयर की इस धमाकेदार लिस्टिंग से साबित कर दिया है कि कॉमर्शियल व्हीक्ल्स बिजनेस का ग्रोथ बना हुआ है और निवेशकों को भी उसपर उतना ही भरोसा है. डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के PV और CV बिजनेस दो अलग-अलग करदिया गया. अब दोनों कंपनियां बाजार में अलग-अग कारोबार करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों डीमर्जर किए गए टाटा मोटर्स के शेयर

बीएसई पर 346.75 रुपये तक गए शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गयी. नई लिस्ट हुई टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है. 1 अक्टूबर को डीमर्ज हुए कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये है. डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग-अलग कर दिया. शेयर बाजार में लिस्टिंग के दौरान टाटासंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अब अलग-अलग कंपनियों के रूप में आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक कमर्शियल व्हीकल डिवीजन की कमाई से पैसेंजर व्हीकल डिवीजन का खर्च चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. डिमर्जर के बाद दोनों कंपनियां अपनी-अपनी ग्रोथ प्लान करेगी और उसके साथ आगे बढ़ेगी.