डीमर्जर के बाद Tata Motors की धांसू लिस्टिंग, 28% बढ़ कर ₹335 पर लिस्ट हुआ TMCV का शेयर

टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद आज उसके कॉमर्शियल व्हीक्ल्स बिजनेस की शेयर मार्केट में धमाकेदार एंट्री हुई है. Tata Motors Commercial Vehicles का शेयर शेयर बाजार में 28 फीसदी के ग्रोथ के साथ लिस्ट हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 12, 2025, 12:52 PM IST
Tata Motors: टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद आज उसके कॉमर्शियल व्हीक्ल्स बिजनेस की शेयर मार्केट में धमाकेदार एंट्री हुई है. Tata Motors Commercial Vehicles का शेयर शेयर बाजार में 28 फीसदी के ग्रोथ के साथ लिस्ट हुआ. शेयर अपने डिस्कवरी प्राइस ₹260.75 के मुकाबले 28% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है.

टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीक्ल्स की लिस्टिंग

NSE पर ₹335 प्रति शेयर और BSE पर  ₹330.25 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ. टाटा मोटर्स के शेयर की इस धमाकेदार लिस्टिंग से साबित कर दिया है कि कॉमर्शियल व्हीक्ल्स बिजनेस का ग्रोथ बना हुआ है और निवेशकों को भी उसपर उतना ही भरोसा है. डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के PV और CV बिजनेस दो अलग-अलग करदिया गया. अब दोनों कंपनियां बाजार में अलग-अग कारोबार करेंगी. 

 क्यों डीमर्जर किए गए टाटा मोटर्स के शेयर  
बीएसई पर 346.75 रुपये तक गए शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गयी. नई लिस्ट हुई टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है. 1 अक्टूबर को डीमर्ज हुए कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये है.  डीमर्जर के बाद  टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग-अलग कर दिया. शेयर बाजार में लिस्टिंग के दौरान टाटासंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अब अलग-अलग कंपनियों के रूप में आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक कमर्शियल व्हीकल डिवीजन की कमाई से पैसेंजर व्हीकल डिवीजन का खर्च चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. डिमर्जर के बाद दोनों कंपनियां अपनी-अपनी ग्रोथ प्लान करेगी और उसके साथ आगे बढ़ेगी.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

