Advertisement
trendingNow12938412
Hindi Newsबिजनेस

NCLT ने टाटा मोटर्स की पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स के डीमर्जर को मंजूरी दी, जानिए कैसे होगा शेयरों का विभाजन?

 ये रीस्ट्रक्टरिंग 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी. रीस्ट्रक्टरिंग के प्रभावी होने के बाद वर्तमान टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया जाएगा, जबकि TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया जाएगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCLT ने टाटा मोटर्स की पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स के डीमर्जर को मंजूरी दी, जानिए कैसे होगा शेयरों का विभाजन?

Tata Motor's restructuring : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने टाटा मोटर्स (Tata Motors) की पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है. डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स का बिजनेस दो भागों में बंट जाएगा. पैसेंजर व्हीकल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल. ये रीस्ट्रक्टरिंग 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी. रीस्ट्रक्टरिंग के प्रभावी होने के बाद वर्तमान टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया जाएगा, जबकि TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया जाएगा.

एक्सचेंज फाइलिंग में टाटा मोटर्स ने क्या कहा?

BSE और NSE को दी गई रेगुलेटर फाइलिंग में टाटा मोटर्स ने कहा कि 25 अगस्त, 2025 के NCLT आदेश की सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही 10 सितंबर, 2025 का सुधार आदेश मिला है. इन्हें 26 सितंबर को आयोजित टाटा मोटर्स, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) के बोर्ड के समक्ष उनकी संबंधित बैठकों में रखा गया था. कंपनी ने कहा कि ₹2,300 करोड़ के कुछ नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) TMLCV को ट्रांसफर किए जायेंगे. इनमें 2026 और 2028 के बीच मैच्योर होने वाले लिस्टेड और अनसिक्योर्ड रिडीमेबल NCDs शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 1 अक्टूबर से बदल गया ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, एक्सट्रा 15 मिनट का तोहफा

शेयरों का विभाजन?

कंपनी योजना की प्रभावी तारीख और 'रिकॉर्ड डेट' को अलग से नोटिफाई करेगी. टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को रिकॉर्ड डेट पर टाटा मोटर्स के हर पेड-अप इक्विटी शेयर के बदले TMLCV का पेड-अप इक्विटी शेयर (₹2 फेस वैल्यू) मिलेगा, जिसकी घोषणा अलग से की जाएगी.

शैलेश चंद्रा नए MD और CEO नियुक्त

कंपनी के कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने की प्रक्रिया के तहत 26 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड की बैठक में शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स की बोर्ड मीटिंग में कंपनी में शैलेश चंद्रा की नियुक्ति रिस्ट्रक्चरिंग के दिशा में एक बड़ा कदम है. शैलेश चंद्रा फिलहाल टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ज्वाइंट MD हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Tata Motors Demerger

Trending news

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
;