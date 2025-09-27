NCLT ने टाटा मोटर्स की पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स के डीमर्जर को मंजूरी दी, जानिए कैसे होगा शेयरों का विभाजन?

ये रीस्ट्रक्टरिंग 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी. रीस्ट्रक्टरिंग के प्रभावी होने के बाद वर्तमान टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया जाएगा, जबकि TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया जाएगा.
Tata Motor's restructuring : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने टाटा मोटर्स (Tata Motors) की पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है. डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स का बिजनेस दो भागों में बंट जाएगा. पैसेंजर व्हीकल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल. ये रीस्ट्रक्टरिंग 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी. रीस्ट्रक्टरिंग के प्रभावी होने के बाद वर्तमान टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया जाएगा, जबकि TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया जाएगा.
एक्सचेंज फाइलिंग में टाटा मोटर्स ने क्या कहा?
BSE और NSE को दी गई रेगुलेटर फाइलिंग में टाटा मोटर्स ने कहा कि 25 अगस्त, 2025 के NCLT आदेश की सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही 10 सितंबर, 2025 का सुधार आदेश मिला है. इन्हें 26 सितंबर को आयोजित टाटा मोटर्स, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) के बोर्ड के समक्ष उनकी संबंधित बैठकों में रखा गया था. कंपनी ने कहा कि ₹2,300 करोड़ के कुछ नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) TMLCV को ट्रांसफर किए जायेंगे. इनमें 2026 और 2028 के बीच मैच्योर होने वाले लिस्टेड और अनसिक्योर्ड रिडीमेबल NCDs शामिल हैं.
शेयरों का विभाजन?
कंपनी योजना की प्रभावी तारीख और 'रिकॉर्ड डेट' को अलग से नोटिफाई करेगी. टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को रिकॉर्ड डेट पर टाटा मोटर्स के हर पेड-अप इक्विटी शेयर के बदले TMLCV का पेड-अप इक्विटी शेयर (₹2 फेस वैल्यू) मिलेगा, जिसकी घोषणा अलग से की जाएगी.
शैलेश चंद्रा नए MD और CEO नियुक्त
कंपनी के कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने की प्रक्रिया के तहत 26 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड की बैठक में शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स की बोर्ड मीटिंग में कंपनी में शैलेश चंद्रा की नियुक्ति रिस्ट्रक्चरिंग के दिशा में एक बड़ा कदम है. शैलेश चंद्रा फिलहाल टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ज्वाइंट MD हैं.