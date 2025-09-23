Festive Sales Boost: टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया और हुंडई मोटर इंडिया सहित कई कंपनियों ने 22 सितंबर को ऐतिहासिक सेल की है. नवरात्रि का पहला दिन और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 2.0 के साथ एक साथ हुआ था. टाटा मोटर्स ने त्योहारी सीजन की शानदार शुरुआत की है. नवरात्रि के पहले दिन 10,000 वाहनों की डिलीवरी की. टाटा मोटर्स के मुताबिक, ये पिछले तीन दशकों यानी 30 सालों में सबसे तगड़ा कस्टमर रिस्पॉन्स था.

टाटा मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें ग्राहकों से बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है. नई GST दरों की घोषणा के बाद, हम आकर्षक त्योहारी ऑफर्स के साथ-साथ इसका पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं. इससे इन्क्वारी और बुकिंग में तेजी से ग्रोथ हुई है. शोरूम में आने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने बताया कि ग्राहकों की संख्या में ग्रोथ हुई है और ऑर्डर बुक भी बढ़ रही है.

कीमतों में भारी गिरावट

टाटा मोटर्स ने कहा कि उसकी छोटी कार टियागो की कीमत 75,000 रुपये, टिगोर की कीमत 81,000 रुपये और अल्ट्रोज की कीमत 1.11 लाख रुपये कम हो गयी है. इसी तरह, कॉम्पैक्ट SUV पंच की कीमत 1.08 लाख रुपये और नेक्सन की कीमत 1.55 लाख रुपये कम हो गयी है.

नया GST स्ट्रक्चर

नए GST स्ट्रक्चर के तहत, छोटी कारें (4 मीटर से कम मॉडल) 18% स्लैब में हैं, इस पर से सेस पूरी तरह से हटा दिया गया है. जबकि पहले इन पर 28% GST और 1% से 3% सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स रेट 29% से 31% होती थी. अब बड़े मॉडल और लक्जरी कारें 40% स्लैब में रखी गई हैं. GST में बदलाव से पहले इस पर कुल टैक्स रेट 43% से 50% (28% GST + 15% से 22% मुआवजा उपकर) था. GST 2.0 में सभी सेगमेंट की कारें सस्ती हो गई हैं और कंपनियां भी बिक्री बढ़ाने के लिए एडिशनल ऑफर्स भी दे रही हैं.