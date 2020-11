S Presso, WagonR के क्रैश में फेल होने पर Tata Motors ने सोशल मीडिया पर ली चुटकी

नई दिल्लीः मारुति सुजुकी की वैगन आर (WagonR) और एस प्रेसो (SPresso) के क्रैश टेस्ट में फेल होने के बाद टाटा मोटर्स ने तंज कसा है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर बिना मारुति सुजुकी का नाम लिए बहुत सी फनी तस्वीरें शेयर की हैं. टाटा मोटर्स (TATA Motors) ने हाल ही में एक टूटे हुए कॉफी मग (Coffee mug) की फोटो ट्वीट की है. टाटा मोटर्स की ओर से लिखा गया है कि ड्राइविंग सच में मजा देती है जब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया हो. Global NCAP सेफ्टी रेटिंग में टाटा मोटर्स की Tiago को फोर स्टार रेटिंग मिली है. दरअसल टाटा मोटर्स की ओर से ये ट्वीट तब किया गया जब Maruti Suzuki की S-Presso गाड़ी Global NCAP के क्रैश टेस्ट में कोई भी स्टार नहीं ले सकी. इस गाड़ी को सुरक्षा की दृष्टि से जीरो स्टार मिले.

टाटा मोटर्स की Nexon और Altroz जैसी गाड़ियां पहले ही Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार ले चुकी हैं. जबकि कंपनी की इंट्री लेवल गाड़ी Tiago को इस टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं. दरअसल इंट्री लेवल सेगमेंट में Tiago को मारुति की S-Presso का कॉम्पटीटर माना जाता है.

WagonR को लेकर कही ये बात

टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर डाली है, जिसमें एक टूटे हुए पहिए के साथ एक खाली गाड़ी देखी जा सकती है. इसके साथ ही कंपनी ने "OH SH**T! WAGONE" नाम से एक मैसेज भी लिखा, जो टियागो कॉम्पीटिटर का ही शॉर्ट नेम है. टाटा मोटर्स के ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'Safety is 'two' important to be ignored. Be smart before someone overturns your caRt'. इस लाइन में R एक और हिंट है, जो वैगनआर के बारे में बता रहा है.

Safety is 'two' important to be ignored. Be smart before someone overturns your caRt.

Choose Tiago, the safest car in the segment, rated 4 stars by GNCAP.

Click on https://t.co/x9nKgE745s to book now.#Tiago #NewForever #SaferCarsForIndia pic.twitter.com/3k8Ughat0C

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 22, 2020