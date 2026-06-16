BigBasket CEO Hari Menon to Step Down : टाटा ग्रुप की ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी बिगबास्केट में लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है. कंपनी के को-फाउंडर और लंबे समय से CEO की जिम्मेदारी संभाल रहे हरि मेनन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
हरि मेनन के स्थान पर अमेजन में रहे अमित नंदा को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है.
अमित नंदा इससे पहले ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन में सेलिंग पार्टनर सर्विसेज के निदेशक के रूप में कार्यरत थे और उनके पास डिजिटल कॉमर्स तथा बिजनेस ऑपरेशंस का लंबा अनुभव है. हालांकि, हरि मेनन और को-फाउंडर विपुल पारेख कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे और नई नेतृत्व टीम का मार्गदर्शन करते रहेंगे. बिगबास्केट हाल के महीनों में अपनी शीर्ष प्रबंधन टीम को लगातार मजबूत कर रही है.
इसी महीने कंपनी ने अपने वरिष्ठ कर्मचारी सेशु कुमार तिरुमाला को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) नियुक्त किया था. वहीं, अप्रैल में अर्पित जायसवाल को चीफ ग्रोथ ऑफिसर (CGO) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
कंपनी ऐसे समय में नेतृत्व बदलाव कर रही है जब क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन ग्रॉसरी बाजार में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है. माना जा रहा है कि नई नियुक्तियों के जरिए बिगबास्केट प्रॉफिटेबल ग्रोथ और बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.
अमित नंदा ने क्या कहा?
अमित नंदा ने कहा कि मैं बिगबास्केट से जुड़कर बेहद उत्साहित हूं और उस विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो इसने भारत के लाखों उपभोक्ताओं के बीच स्थापित किया है. बिगबास्केट के ग्राहक फर्स्ट मूल्यों और टाटा समूह की विश्वसनीय विरासत का संयोजन भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है.'
पिछले कुछ महीनों में बिगबास्केट ने अपने प्रबंधन पदों में कई बदलाव किए हैं. कुछ सप्ताह पहले, अप्रैल में बिगबास्केट ने अर्पित जायसवाल को चीफ ग्रोथ ऑफिसर नियुक्त किया था. कंपनी ऑनलाइन किराना और क्विक कॉमर्स क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपने नेतृत्व को मजबूत करने और ग्रोथ पर अधिक ध्यान देने की दिशा में काम कर रही है.