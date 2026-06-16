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Tata की इस कंपनी में बड़ा उलटफेर! CEO का इस्तीफा, Amazon में रहे अमित नंदा संभालेंगे कमान

हरि मेनन के स्थान पर अमेजन में रहे अमित नंदा को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:39 PM IST
Tata की इस कंपनी में बड़ा उलटफेर! CEO का इस्तीफा, Amazon में रहे अमित नंदा संभालेंगे कमान
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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