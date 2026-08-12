/एक इस्तीफा से हिला शेयर बाजार, TCS समेत TATA के स्टॉक्स क्रैश, निवेशकों को सता रहा कौन-सा डर ?

TATA Share Crash: टाटा समूह में बड़े इस्तीफे का असर शेयर बाजार पर भी दिखा है. कच्चे तेल के बढ़े दाम के बोझ से दबा बाजार टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखन के इस्तीफे से बिखर गया. सेंसेक्स , जिसने फ्लैट ओपनिंग की थी. वो इस इस्तीफे की खबर आने के बाद 592 अंक तक फिसल गया. 1 बजे के करीब BSE सेंसेक्स -592.11 -0.76% गिरकर 77,562.14 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है. निफ्टी IT में 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है. TATASONS के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर आते ही TATA ग्रुप के शेयर क्रैश हो गए. टाटा ग्रुप के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई. सबसे ज्यादा असर TCS के शेयरों पर हुआ.
TCS के शेयर 5.03 फीसदी की गिरावट के साथ 2317.55 रुपये पर पहुंच गए. स्टॉक में करीब 122 रुपये का फॉल आया. टाटा ग्रुप री सबसे बड़ी और सबसे अहम कमाई वाली कंपनी TCS के स्टॉक में इस इस्तीफे के बाद भारी बिकवाली हावी हो गई और निवेशक स्टॉक बेचकर बाहर निकलने लगे. टीसीएस के अलावा TATA MOTORS,TATA STEEL, TATA CONSUMER, TATA POWER, TATA COMMUNICATION और Trend के शेयरों में भारी बिकवाली दिखी.
TCS: 5.03% गिरकर 2317.55 रुपये
TATA MOTORS: TMPV के स्टॉक 3.72% गिरकर 336 रुपये
TATA Power: -1.33% गिरकर 374.95
Tata Consumer: 3.01% गिरकर 1055.20 रुपये
Tata Power: 1.36% गिरकर 374.85 रुपये
Trent: 0.7% गिरकर 2987 रुपये
Tata Steeel: -2.26% गिरकर 184.15 रुपये
Tata Communications: -1.51% गिरकर 1720.50 रुपये
टाटा संस के चेयरमैन का इस्तीफा कंपनी के चेयरमैन स्तर पर सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि आम निवेशकों के लिए इसे पूरे ग्रुप की रणनीति, आगे की लीडरशिप और बड़े फैसलों को लेकर अनिश्चितता के तौर पर देखा जा रहा है. आगे की रणनीति क्या होगा, कंपनी का नया चेयरमैन कौन होगा? टाटा संस के चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के बीच विवाद के चलते निवेशकों ने टाटा ग्रुप के शेयरों में मुनाफावसूली की.
साल 2017 से टाटा संस के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी संभाल रहे एन चंद्रशेखरन ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 63 साल के चंद्रशेखरन ने टाटा को नए युग की कंपनी बनाने में अहम रोल निभाया है. रतन टाटा के बेहद करीबी माने जाने वाले चंद्राशेखरन के नेतृत्व में समूह ने एयरलाइंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और डिजिटल बिजनेस जैसे नए सेक्टर्स में ना केवल एंट्री की,बल्कि सक्सेस भी हासिल किया है. अपने इस्तीफे में उन्होंने दोबारा चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया है, हालांकि वो फरवरी 2027 तक अपने मौजूदा कार्यकाल में Tata Sons के चेयरमैन बने रहेंगे. चंद्रशेखरन टाटा संस के अलावा TCS, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियों की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. साल 2017 से कंपनी के सेंट्रल रोल में उनकी भूमिका है. 18 अगस्त के AGM से पहले उनके इस इस्तीफे ने अनिश्चितता पैदा कर दी है. निवेशकों के मन में सवाल है कि Tata Trusts, जिसकी टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी है वो इस बारे में क्या फैसला लेगी, किसे वोट करेगी. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा चंद्रशेखरन के रिअपॉइंटमेंट का विरोध करते रहे हैं.