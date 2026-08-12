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एक इस्तीफा से हिला शेयर बाजार, TCS समेत TATA के स्टॉक्स क्रैश, निवेशकों को सता रहा कौन-सा डर ?

TATA Share : टाटा के शेयर्स बुरी तरह से क्रैश हो गए हैं. TCS 5% से ज्यादा टूटा है. TATA MOTORS के स्टॉक में बड़ी गिरावट है. एक इस्तीफे ने स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है.निवेशकों में लीडरशिप रोल को लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 12, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:22 PM IST
एक इस्तीफा से हिला शेयर बाजार, TCS समेत TATA के स्टॉक्स क्रैश, निवेशकों को सता रहा कौन-सा डर ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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