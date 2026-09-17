/चंद्रशेखरन पर TATA को भरोसा, अगले 5 सालों के लिए सौंपी टाटासंस के चेयरमैन की कुर्सी, बोर्ड के फैसले के आगे झुके नोएल टाटा

TATA Chairman: देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक टाटासमूह में काफी उथल-पुथल चल रहा है. टाटासंस की कमान एक बार फिर से एन चंद्रशेखरन को सौंपी गई है. पिछले महीने ही उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था. फरवरी 2027 के बाद वो टाटासंस से अलग होने वाले थे, लेकिन टाटा ग्रुप के बोर्ड मेंबर ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए अगले 5 सालों के लिए टाटासंस के चेयरमैन की कुर्सी सौंप दी है.
एन चंद्रशेखरन के हाथों में टाटा की जिम्मेदारी
17 सितंबर को टाटा संस लिमिटेड के बोर्ड की बैठक हुई. मीटिंग में बोर्ड सदस्यों ने एन चंद्रशेखन के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी. जबकि नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की नियुक्ति के खिलाफ वोट किया था. बोर्ड के बहुमत के आगे नोएल टाटा को झुकना पड़ा और एक बार फिर से एन चंद्रशेखरन को अगले 5 सालों के लिए टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है. बता दें कि फरवरी 2027 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था. बोर्ड की ओर से कार्यकाल विस्तार पर एकमत फैसला नहीं होने और नोएल टाटा के साथ मतभेद और टाटा ट्रस्ट में खींचतान की वजह से चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
चंद्रशेखरन की नियुक्ति के खिलाफ थे नोएल टाटा
बोर्ड की सालाना आम बैठक में अब चंद्रशेखन के कार्यकाल विस्तार पर मंजूरी ली जाएगी. इसमें टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है. नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है और टाटा संस बोर्ड के सदस्य हैं. वो अकेले डायरेक्ट थे, जिन्होंने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट किया था, जबकि वेनु श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया है. इससे पहले टाटा की NRC कमेटी (The Nomination & Remuneration Committee) ने भी इमोशनल पोस्ट के जरिए चंद्रशेखरन ने अपने इस्तीफे के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की थी.
टाटा संस के बोर्ड में कौन-कौन हैं ?
2017 से टाटा संस के चेयरमैन
एन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा संस के चेयरमैन हैं. उनके नेतृत्व में कंपनी ने एविएशन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और डिजिटल बिजनेस में ग्रोथ हासिल किया है. अब कंपनी का IPO आना है, ऐसे में टाटा अभी नेतृत्व में बदलाव नहीं चाहती है.
चंद्रशेखरन के लिए पहली बार रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई गई
एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के पहले ग्रुप एग्जीक्यूटिव होंगे, जो 65 साल की उम्र के बाद भी चेयरमैन पद संभालेंगे. टाटा ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव आमतौर पर 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं. चंद्रशेखरन फिलहाल 63 साल के हैं, उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन मिला है. यानी वो साल 2032 तक टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे, तब तक उनकी उम्र 70 साल हो जाएगी. साल 1987 में TCS में बतौर इंटर्न करियर संभालने वाले एन चंद्रशेखरन रतन टाटा के बेहद करीबी रहे हैं.