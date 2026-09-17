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चंद्रशेखरन पर TATA को भरोसा, अगले 5 सालों के लिए सौंपी टाटासंस के चेयरमैन की कुर्सी, बोर्ड के फैसले के आगे झुके नोएल टाटा

Tatasons Chairmen : टाटा संस के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी अगले 5 सालों के लिए फिर से एन चंद्रशेखरन को सौंपने का फैसला किया गया है. बोर्ड ने उनकी दोबारा नियुक्ति का फैसला किया है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 17, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:47 PM IST
चंद्रशेखरन पर TATA को भरोसा, अगले 5 सालों के लिए सौंपी टाटासंस के चेयरमैन की कुर्सी, बोर्ड के फैसले के आगे झुके नोएल टाटा

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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