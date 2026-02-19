Advertisement
trendingNow13114973
Hindi Newsबिजनेसकिसान के बेटे पर TATA का ऐसा भरोसा कि अपने ही नियम तोड़कर तीसरी बार कप्तान बनाने की तैयारी, ₹156 करोड़ की तगड़ी सैलरी

किसान के बेटे पर TATA का ऐसा भरोसा कि अपने ही नियम तोड़कर तीसरी बार 'कप्तान' बनाने की तैयारी, ₹156 करोड़ की तगड़ी सैलरी

Who is N Chandrasekaran: 158 साल पुराने, देश की सबसे विश्वनीय कंपनियों में से एक, जिसके नाम से ही भरोसा जुड़ जाता है, उस टाटा समूह (TATASONS) में पहली बार वो होने जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 19, 2026, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसान के बेटे पर TATA का ऐसा भरोसा कि अपने ही नियम तोड़कर तीसरी बार 'कप्तान' बनाने की तैयारी, ₹156 करोड़ की तगड़ी सैलरी

Tata Group: 158 साल पुरानी, देश की सबसे विश्वनीय कंपनियों में से एक, जिसके नाम से ही भरोसा जुड़ जाता है, उस टाटा समूह (TATASONS) में पहली बार वो होने जा रहा है, जो इससे पहले सिर्फ रतन टाटा (Ratan Tata) के लिए हुआ था. टाटा (TATA) ने अपने ही नियम को तोड़ते हुए टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) की तीसरी पारी की तैयारी कर ली है. रतन टाटा (Ratan Tata) के राइट हैंड कहलाने वाले चंद्रशेखरन तीसरी बार टाटासमूह के चेयरमैन पद की कमान संभाल सकते हैं.  चंद्रशेखरन को रिटायरमेंट की उम्र में छूट देते हुए उन्हें शीर्ष पद की तीसरी बार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. उनके लिए कंपनी के नियमों में बदलाव की जाएगी. उन्हें रिटायरमेंट उम्र में छूट देकर कंपनी की फिर से कमान सौंपी जाएगी. 

तीसरी बार टाटा समूह के चीफ बनेंगे चंद्रशेखरन ? 

63 साल के चंद्रशेखरन का दूसरा कार्यकाल खत्म होने में एक साल बाकी है. बोर्ड उन्हें तीसरी बार फिर से टाटासंस के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो यह प्रस्ताव टाटा संस की रिटायरमेंट पॉलिसी में एक अपवाद होगा. इससे पहले ये छूट सिर्फ रतन टाटा को मिली थी, जब उन्होंने साइरस मिस्त्री की जगह चेयरमैन पद की जिम्मेदारी फिर से संभाली थी. नियम के मुताबिक टाटा संस में 65 साल की उम्र के बाद कोई भी शीर्ष अधिकारी अपने कार्यकारी पद से हट जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रतन टाटा ही नहीं नोएल टाटा की भी पसंद हैं चंद्रशेखरन  

एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा का राइट हैंड कहा जाता है. उन्हें नोएल टाटा भी पसंद करते हैं. उनपर इतना भरोसा है कि उनके लिए टाटा के नियमों की बदलाव किया जा रहा है.वजह साफ है कि कंपनी चाहती है कि जिन बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत चंद्रशेखरन ने अपने नेतृत्व में की है, वो बेहद अहम है और कंपनी चाहती है कि वो अपने नेतृत्व में ही उन प्रोजेक्ट को पूरा करें. टाटा की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ईवी बैटरी प्रोजेक्ट, एयर इंडिया की रीब्रॉन्डिंग, एआई प्रोजेक्ट जैसे बड़े काम की जिम्मेदारी चंद्रशेखरन पर है. वहीं उनके नेतृत्व में कंपनी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में कंपनी चंद्रशेखरन के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है.     

 टाटा के इंटर्न से कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे पहुंचे एन चंद्रशेखरन  ? 

एन चंद्रशेखरन ने अपनी तकदीर उन्होंने खुद लिखी है. तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मोहनूर के रहने वाले चंद्रशेखरन साधारण किसान की फैमिली से आते हैं. बिना टाटा सरनेम के उन्होंने टाटा समूह के सर्वोच्च पद की कुर्सी हासिल की.जिसका बचपन खेतों के बीच बीता वो आज टाटा की कमान संभाल रहे हैं. पढ़ाई में अव्वल रहने वाले चंद्रशेखरन ने कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड साइंसेज में ग्रेजुएशन किया, एनआईटी त्रिची से एमसीए किया. साल 1987 में वो TCS से एक  इंटर्न के तौर पर जुड़े. साल 2009 में उन्हें TCS का CEO, 2017 में उन्हें टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया. ये पहली बार था, जब बिना टाटा सरनेम के शख्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 

टाटासंस के चेयरमैन की कितनी है सैलरी 

चंद्रशेखरन को 135.3 करोड़ की सैलरी मिलती है. उनका नेट वर्थ 855 करोड़ रुपये है. टाटासंस के चेयरमैन ने साल 2022 में मुंबई में 98 करोड़ का डुप्लेक्स खरीदा है, जो मुकेश अंबानी की एंटीलिया के पास ही है. चंद्रशेखरन अपने बिजी शिड्यूल से अपने लिए वक्त जरूर निकालते हैं. उन्हें मैराथन मैन भी कहा जाता है.  TCS, HCL, इंफोसिस...भारत के IT स्टॉक्स के पीछे पड़ा अमेरिका का नया AI 'भूत', ₹9000000 करोड़ डुबाने के बाद बाजार में मचा रहा तबाही !

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Tata

Trending news

हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली बजाने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली बजाने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा