'एयर इंडिया टाटा के लिए…', विवादों के बीच यह क्या बोल गए टाटा संस के चेयरमैन

टाटा ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ घाटे में चल रही एयर इंडिया को खरीदा था और तब से ग्रुप एक बड़े पांच-साल के बदलाव प्लान पर काम कर रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:26 PM IST
N Chandrasekaran on Air India : एयर इंडिया बदलाव के दौर से गुजर रही है. ये सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के लिए एक 'जिम्मेदारी' है. ये बात टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कही है. उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए एयरक्राफ्ट की उपलब्धता का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है.

JRD टाटा की 121वीं जयंती के एक इवेंट में एन चंद्रशेखरन ने कहा, जब टाटा ग्रुप ने 2022 में एयर इंडिया खरीदने का फैसला किया, तो लोगों ने पब्लिकली और प्राइवेटली मुझसे पूछा कि क्यों. जब ग्रुप अच्छा कर रहा है, तो वह इस सेक्टर में क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा, 'लेकिन मेरा पक्का मानना ​​है कि टाटा ग्रुप के लिए एयर इंडिया सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं है. यह एक जिम्मेदारी है.'

बदलाव से गुजर रही है एयर इंडिया

टाटा ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ घाटे में चल रही एयर इंडिया को खरीदा था और तब से ग्रुप एक बड़े पांच-साल के बदलाव प्लान पर काम कर रहा है. लेकिन, ग्लोबल सप्लाई चेन की मुश्किलों समेत कई वजहों से उम्मीद से ज्यादातरक्की हुई है, जिससे एयरक्राफ्ट अपग्रेड और डिलीवरी में देरी हुई है.

एन चंद्रशेखरन ने कहा, 'GDP में हर एक परसेंट की ग्रोथ से घरेलू एविएशन सेक्टर में 2 परसेंट की ग्रोथ होगी. अगर इंडिया 8 परसेंट बढ़ता है, तो एविएशन इंडस्ट्री 16 परसेंट बढ़ती है और यह खेल चलता रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा, कम से कम अगले तीन दशकों तक. लेकिन यह आसान नहीं है. चंद्रशेखरन ने कहा, 'और यह और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एविएशन सेक्टर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है.'

यह भी पढ़ें  : फर्राटा भरेगी अर्थव्‍यवस्‍था, GDP ग्रोथ को लेकर बड़ी खुशखबरी

 

'एविएशन इंडस्ट्री के मार्जिन बहुत कम' 

उन्होंने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन पार्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को काफी अनप्रेडिक्टेबल बना देती है और इस एरिया में आपके सामने आने वाले हालात की वजह से आपका हर प्लान मुश्किल होता जा रहा है. चंद्रशेखरन ने यह भी बताया कि एविएशन एक बहुत ज्यादा कैपिटल वाला बिजनेस है और इंडस्ट्री के मार्जिन बहुत कम है.

'हवाई यात्रा की डिमांड बहुत अधिक'

उन्होंने कहा कि (एविएशन इंडस्ट्री की) कई चीजें हैं जिन्हें मैनेज करना होता है. कुछ को मैनेज किया जा सकता है क्योंकि कोई उन्हें मैनेज करने में सक्षम होता है, जबकि कुछ हमेशा सरप्राइज होते हैं. जियोपॉलिटिक्स एक सरप्राइज है. अचानक, आपके फ्लाइट रूट बदल जायेंगे, क्योंकि आप किसी इलाके के ऊपर से नहीं उड़ सकते. अगर आप किसी खास इलाके के ऊपर से नहीं उड़ सकते, तो आपकी फ्लाइट में अधिक समय लगता है. उन्होंने कहा, 'आपकी फ्लाइट्स में अधिक समय लगता है, आपके फ्यूल का खर्च बढ़ जाता है... हमें यह सब मैनेज करना होता है.'

उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा की डिमांड बहुत अधिक है और भारतीयों की उम्मीदें बढ़ रही हैं क्योंकि हर कोई कनेक्टेड यात्रा करना चाहता है. उन्होंने कहा, 'इसलिए मुझे लगता है कि हमारा कमिटमेंट एक वर्ल्ड-क्लास एयरलाइन बनाने का है.'

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

