N Chandrasekaran Salary Hike: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) ने कॉर्पोरेट जगत में ईमानदारी और जिम्मेदारी की अनोखी मिसाल पेश की है. उनका यह फैसला टाटा ग्रुप के कई नए बिजनेस के घाटे से गुजरने के दौरान आया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखरन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY 26) के लिए अपनी सैलरी में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं लेने का फैसला किया है. पिछले हफ्ते हुई टाटा संस के बोर्ड और नामांकन व मुआवजा समिति की मीटिंग के दौरान उन्होंने अपनी मर्जी से इस साल अपनी सैलरी हाइक छोड़ने की बात कही.
टाटा ग्रुप इस समय अपने नए और इमर्जिंग बिजनेस में निवेश करने और उनके प्रॉफिट को लेकर बेहद सतर्क रुख अपना रहा है. इसी अनिश्चितता और बाजार की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए टाटा संस के चेयरमैन ने यह बड़ा कदम उठाया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टाटा ग्रुप का कुल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्रुप का नेट प्रॉफिट घटा है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टाटा संस का रेवेन्यू 24 प्रतिशत बढ़कर 5.92 लाख करोड़ रुपये रहा, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट 17 प्रतिशत घटकर 28,898 करोड़ रुपये रह गया.
इसके अलावा, ग्रुप के कुल प्रॉफिट का करीब 43 प्रतिशत हिस्सा अकेले टीसीएस (TCS) से आता है. इस तरह नई कंपनियों के प्रॉफिट और टीसीएस (TCS) पर बढ़ती निर्भरता को लेकर ग्रुप के अंदर लगातार विचार-विमर्श चल रहा है. इस कारण एन चंद्रशेखरन ने अपनी तरफ से पहल करते हुए यह फैसला किया है. आपको बता दें एन चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) देश के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स में से एक हैं. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उनका कुल वेतन 15 प्रतिशत बढ़कर करीब 155.8 करोड़ रुपये था.
एन चंद्रशेखरन की सैलरी का बड़ा हिस्सा कंपनी की परफारमेंस से जुड़ा है. कुल सैलरी में से करीब 15.1 करोड़ रुपये फिक्स सैलरी और भत्ते थे, जबकि करीब 140.7 करोड़ रुपये का हिस्सा प्रॉफिट-लिंक्ड कमीशन के रूप में मिला था. चेयरमैन की सैलरी पर यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब टाटा ग्रुप के नए और डिजिटल एरा के बिजनेस में किये जा रहे निवेश की समीक्षा की जा रही है. इससे पहले टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने नए वेंचर्स में लगाई जा रही भारी पूंजी को लेकर कुछ चिंताएं जताई थीं.