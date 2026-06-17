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156 करोड़ की सैलरी, इस साल नहीं बढ़ेगा एक भी रुपया; एन चंद्रशेखरन के साथ इस बार ऐसा क्‍यों होगा?

Tata Sons Plan: टाटा संस के चेयरमैन की सैलरी को लेकर उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब टाटा ग्रुप का कुल रेवेन्‍यू तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्रुप का नेट प्रॉफ‍िट घटा है. एन चंद्रशेखरन ने सैलरी हाइक के लि‍ए मना स्‍वेच्‍छा से क‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:07 PM IST
156 करोड़ की सैलरी, इस साल नहीं बढ़ेगा एक भी रुपया; एन चंद्रशेखरन के साथ इस बार ऐसा क्‍यों होगा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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