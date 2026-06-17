N Chandrasekaran Salary Hike: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) ने कॉर्पोरेट जगत में ईमानदारी और जिम्मेदारी की अनोखी मिसाल पेश की है. उनका यह फैसला टाटा ग्रुप के कई नए ब‍िजनेस के घाटे से गुजरने के दौरान आया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखरन ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 (FY 26) के लिए अपनी सैलरी में क‍िसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं लेने का फैसला किया है. पिछले हफ्ते हुई टाटा संस के बोर्ड और नामांकन व मुआवजा समिति की मीट‍िंग के दौरान उन्होंने अपनी मर्जी से इस साल अपनी सैलरी हाइक छोड़ने की बात कही.