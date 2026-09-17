/टाटा संस को शेयर बाजार में आना ही होगा, RBI की फटकार के बाद टाटा बोर्ड ने किया IPO लाने का फैसला

Tata Sons IPO: लंबे इतंजार और RBI की फटकार के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा की फ्लैगशिप कंपनी टाटा संस ने IPO की तैयारी शुरू कर दी है. 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड मीटिंग में एन चंद्रशेखरन के चेयरमैन पद के कार्यकाल को 5 साल का एक्सटेंशन देने के साथ-साथ IPO प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई. बोर्ड मीटिंग में कंपनी को शेयर मार्केट में उतारने का फैसला कर लिया.
शेयर बाजार में उतरेगी टाटा संस
टाटा संस लंबे वक्त से शेयर बाजार में लिस्टिंग से बच रही है, लेकिन पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस का नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आवेदन रद्द कर दिया. रिजर्व बैंक की ओर से टाटा संस की लिस्टिंग का दबाव बना हुआ है. अब बोर्ड ने आईपीओ लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है.बोर्ड के फैसले से कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टिंग की तस्वीर साफ हो रही है. टाटा संस में 18.4 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली शापूरजी ग्रुप लंबे वक्त से कंपनी की लिस्टिंग की वकालत कर रही है.
बता दें कि टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66% हिस्सेदारी है. लिस्टिंग से पहले टाटा संस ने नेतृत्व को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. एन चंद्रशेखन के इस्तीफे के बाद उनकी दोबारा नियुक्ति का फैसला किया है. टाटा संस बोर्ड ने अगले 5 साल के लिए एन चंद्राशेखरन की चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
25 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी
Tata Group की लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है. अब टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा संस बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है. इसकी होल्डिंग के फैसलों का असर लिस्टेड कंपनियों, उनके शेयरधारकों, कर्मचारियों आदि पर पड़ेगा. लिस्टिंग से कंपनी को फंड जुटाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी है. IPO लाने से पहले टाटा संस को अपनी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. कंपनी की लागत, बाजार का दबाव बढ़ेगा.