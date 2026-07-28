Tata Sons Profit: टाटा ग्रुप के पुराने कारोबार आज भी मजबूत स्‍थ‍ित‍ि में हैं. लेक‍िन ग्रुप के नए कारोबार टाटा ग्रुप के ल‍िए स‍िरदर्द साब‍ित हो रहे हैं. जी हां, फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के दौरान टाटा संस का प्रॉफ‍िट 22 प्रतिशत बढ़कर 31,961 करोड़ रुपये हो गया. टाटा संस का यह प्रॉफ‍िट एक साल पहले FY 2025 में 26,232 करोड़ रुपये था. टाटा ग्रुप की द‍िग्‍गज कंपनी टाटा संस के प्रॉफ‍िट में आए जबरदस्‍त उछाल का कारण टाटा कैपिटल (Tata Capital) के आईपीओ की शानदार परफारमेंस रही. देश के चौथे सबसे बड़े आईपीओ में न‍िवेश की बिक्री से कंपनी को 6,531 करोड़ रुपये का बंपर फायदा हुआ. एक साल पहले कमाई का यह आंकड़ा 72 करोड़ रुपये का था. इस दौरान कंपनी की कुल रेवेन्‍यू इनकम 9 प्रतिशत बढ़कर 42,367 करोड़ पर पहुंच गई.