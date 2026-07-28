Tata Sons Profit: टाटा ग्रुप के पुराने कारोबार आज भी मजबूत स्थिति में हैं. लेकिन ग्रुप के नए कारोबार टाटा ग्रुप के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं. जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान टाटा संस का प्रॉफिट 22 प्रतिशत बढ़कर 31,961 करोड़ रुपये हो गया. टाटा संस का यह प्रॉफिट एक साल पहले FY 2025 में 26,232 करोड़ रुपये था. टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा संस के प्रॉफिट में आए जबरदस्त उछाल का कारण टाटा कैपिटल (Tata Capital) के आईपीओ की शानदार परफारमेंस रही. देश के चौथे सबसे बड़े आईपीओ में निवेश की बिक्री से कंपनी को 6,531 करोड़ रुपये का बंपर फायदा हुआ. एक साल पहले कमाई का यह आंकड़ा 72 करोड़ रुपये का था. इस दौरान कंपनी की कुल रेवेन्यू इनकम 9 प्रतिशत बढ़कर 42,367 करोड़ पर पहुंच गई.
कमाई के रिकॉर्ड आंकड़ों के बावजूद टाटा संस की डिविडेंड इनकम में 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 32,528 करोड़ रह गई. इसकी सबसे बड़ी वजह टीसीएस (TCS) से मिलने वाले डिविडेंड भुगतान में कमी आना रहा. हालांकि, टाटा ब्रांड का नाम यूज करने के बदले ऑपरेटिंग कंपनियों से ली जाने वाली रॉयल्टी फीस में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 2,294 करोड़ पर पहुंच गई. इस बीच, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की सालाना सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई. फाइनेंशियल ईयर 2025 के 156 करोड़ से बढ़कर उनकी सैलरी 2026 में 159 करोड़ रुपये हो गई.
कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का फायदा शेयर होल्डर्स को भी मिला है. टाटा संस के बोर्ड ने प्रति शेयर 1.1 लाख का रुपये के भारी डिविडेंड का ऐलान किया. यह पिछले साल के 64,900 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले 70 प्रतिशत ज्यादा है. इस फैसले से टाटा ट्रस्ट्स को बड़ा फायदा होगा. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को 1,252 करोड़ रुपये और सर रतन टाटा ट्रस्ट को 1,054 करोड़ रुपये बतौर डिविडेंड मिलेंगे. वहीं, प्रमोटर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, जिनके पास टाटा संस के 4,060 शेयर हैं, उन्हें डिविडेंड के तौर पर 45 करोड़ रुपये मिलेंगे.
समूह लेवल पर देखें तो टाटा ग्रुप का कुल प्रॉफिट 52 प्रतिशत बढ़कर 1.7 लाख करोड़ और रेवेन्यू 8 प्रतिशत बढ़कर 16.24 लाख करोड़ हो गया. लेकिन, इसके बावजूद कई नए वेंचर्स में होने वाला घाटा चिंता का कारण बना हुआ है. इस घाटे को लेकर नोएल टाटा ने भी सवाल उठाए हैं. नए बिजनेस में कुल घाटा करीब 29,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है. इसमें सबसे बड़ा झटका एयर इंडिया ने दिया है. एयर इंडिया का दोगुने से ज्यादा होकर 22,238 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा, टाटा डिजिटल का घाटा बढ़कर 4,974 करोड़ रुपये, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का घाटा 1,611 करोड़ रुपये और एग्रेटास का घाटा 1,101 करोड़ हो गया.
कंपनी की 18 अगस्त को होने वाली एजीएम (AGM) बेहद अहम होने जा रही है. इस मीटिंग में शेयरहोल्डर्स से चंद्रशेखरन को दोबारा डायरेक्टर बनाने के लिए मंजूरी ली जाएगी. यह प्रोसेस महज एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि यदि वह डायरेक्टर के पद पर बरकरार नहीं रहे तो फरवरी 2027 तक रहने वाले अपने चेयरमैन के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएंगे. हालांकि, एजीएम के आयोजन में एक कानूनी पेंच भी फंसा है. टाटा संस के नियम के अनुसार मीटिंग के कोरम के लिए दोराबजी और रतन टाटा ट्रस्ट के ज्वाइंट रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है. लेकिन महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर की तरफ से रतन टाटा ट्रस्ट को बोर्ड मीटिंग करने से रोकने के बाद यह शर्त पूरी होना मुश्किल है.
इस भारी भरकम नुकसान के बावजूद एन चंद्रशेखरन ने ग्रुप की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का बचाव किया है. उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन, एविएशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में किया जा रहा इन्वेस्टमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिये बड़ा असर पैदा करने के मकसद से है. एयर इंडिया के बारे में उन्होंने माना कि एयरस्पेस की बंदी, वेस्ट एशिया संकट के कारण फ्यूल के बढ़ते दाम और AI 171 हादसे की वजह से यह साल काफी चुनौतीभरा रहा. टाटा डिजिटल के मामले में उन्होंने बताया कि बिगबास्केट क्विक-कॉमर्स मॉडल को तेजी से अपना रहा है और टाटा न्यू (Tata Neu) का टारगेट पेमेंट्स यूजर्स को 10 गुना बढ़ाना है.