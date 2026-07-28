Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /टाटा ग्रुप को सबसे ज्‍यादा घाटा दे रहे नए ब‍िजनेस, एयर इंड‍िया बनी स‍िरदर्द; इस कंपनी ने गाड़े झंडे

टाटा ग्रुप को सबसे ज्‍यादा घाटा दे रहे नए ब‍िजनेस, एयर इंड‍िया बनी स‍िरदर्द; इस कंपनी ने गाड़े झंडे

Air India Loss: टाटा ग्रुप की कंपनियों में एयर इंड‍िया ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के दौरान सबसे ज्‍यादा नुकसान द‍िया है। लेक‍िन इस दौरान टाटा संस के प्रॉफ‍िट में 22 फीसदी का उछाल आया है और बढ़कर 31,961 करोड़ रुपये हो गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 28, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:12 PM IST
टाटा ग्रुप को सबसे ज्‍यादा घाटा दे रहे नए ब‍िजनेस, एयर इंड‍िया बनी स‍िरदर्द; इस कंपनी ने गाड़े झंडे
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन में इन सामग्रियों का दान करना जीवन में लाएगा शांति, व्यापार में होगी तरक्की!
Sawan 20267 min ago
2
Tata Group10 min ago
3
supreme cour33 min ago
4
Deepest Metro Stations49 min ago
5
china naked officials52 min ago